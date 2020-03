Mannheim. (rodi) "Wir sind halt auch schwer zu schlagen!" Diese Bemerkung konnte sich Waldhof-Coach Bernhard Trares nach dem späten Ausgleichstor von Marco Schuster im Südwestderby gegen den 1.FC Kaiserslautern am letzten Samstag nicht verkneifen. Um es auf den Punkt zu bringen, ganze drei Mannschaften haben bisher dem SV Waldhof in der 3. Liga alle drei Punkte abgeknöpft, Ligabestwert.

Eines dieser drei Teams sind die Würzburger Kickers, bei denen der SVW am Samstag um 14 Uhr seine Visitenkarte abgibt. Es trifft der Tabellensiebte auf den Tabellendritten und damit ist es ein Spitzenspiel. Denn nur drei Punkte liegen beide Mannschaften auseinander und überhaupt trennen den Spitzenreiter MSV Duisburg vom zehnten Tabellenplatz gerade einmal sechs Punkte. Fast hat es den Anschein, als wolle keiner aufsteigen.

In der Rolle des "Underdogs" in diesem erlesenen Zehnerfeld fühlte sich der Aufsteiger SV Waldhof bislang sehr wohl, doch die Zeiten haben sich geändert. "Wir werden mittlerweile von den Gegnern ganz anders wahrgenommen", hat Trares zur Kenntnis genommen, dass sich die anderen Vereine in der Zwischenzeit besser auf den SVW eingestellt haben. Derby-Torschütze Schuster pflichtet bei, verspricht aber auch: "Wir müssen auf dem Feld andere Lösungen suchen und die werden wir auch finden."

Gouaida für Ferati

Was nun gegen offensivstarke Würzburger zu beweisen wäre. 20 Punkte holten die Kickers aus den letzten neun Spielen und sind damit die Mannschaft der Stunde. Besonderes Aufsehen erregten die Kickers vor wenigen Wochen in der Winterpause jedoch durch einen spektakulären Neuzugang. Es handelt sich um Felix Magath, der bei den Kickers neuerdings die Rolle des Sportdirektors einnimmt und den Club mittelfristig in die 2. Liga zurückführen soll. Doch was heißt mittelfristig? Mit einem Sieg am Samstag würden die Unterfranken noch näher an die Aufstiegsränge heranrücken. Da hat der SV Waldhof etwas dagegen. Nach dem 1:2 aus der Vorrunde wollen die Blau-Schwarzen dafür im Rückspiel in der "Flyeralarm-Arena" von Würzburg für Alarm sorgen und punkten.

Trares erwartet ein Spiel zweier Teams, die durch ihren guten Lauf großes Selbstvertrauen haben. "Die Chancen, die wir schon im Hinspiel hatten, werden wir auch im Rückspiel bekommen", glaubt der Coach aber auch an ein gutes Ergebnis. "Zuletzt gegen die Lauterer hat bei uns in manchen Aktionen etwas die Präzision gefehlt. Die Trainingsplätze sind bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen aber auch nicht so, dass wir uns da die Sicherheit holen können", klagt der Coach auf hohem Niveau.

Die Reise nach Würzburg muss Trares ohne Max Christiansen (gesperrt nach der fünften gelben Karte) und Arianit Ferati antreten. Ferati knickte zum Wochenbeginn im Training um und hat noch immer Beschwerden. Für ihn wird der Ex-Sandhäuser Mohamed Gouaida in die Startelf rücken.