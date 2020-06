Von Michael Wilkening

Ingolstadt. Der Traum vom Aufstieg in die Zweite Liga ist für den SV Waldhof seit Mittwochabend nur noch theoretischer Natur. Die Mannheimer verloren beim FC Ingolstadt 0:2 (0:1) und haben drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und drei Punkte weniger als der Kontrahent auf dem Relegationsrang. Bitter war für die Blau-Schwarzen, dass sie bei den "Schanzern" deutlich benachteiligt wurden.

"So ein Beschiss!" Die Halsschlagader von Bernhard Trares war dick angeschwollen, als er die Tribüne des Stadions in Ingolstadt betrat – beziehungsweise betreten musste. Der Trainer der Mannheimer hatte von Schiedsrichter Robert Kempter Rot gesehen, weil er sich kurz zuvor mächtig über die Entscheidung des Unparteiischen beschwert hatte und zudem einen Ball wutentbrannt weggeschossen hatte. Trares hatte seine Emotionen nicht im Griff, in der Sache allerdings Recht.

Wenige Momente vor dem Platzverweis hatten Trares und die Waldhof-Spieler die vermeintliche 1:0-Führung bejubelt, ehe der Jubel zu Entsetzen gefror, nachdem Kempter dem Treffer die Anerkennung verweigerte. Dabei hatte er ihn zuvor gegeben. Nach einem Freistoß von Arianit Ferati hatte FCI-Keeper Fabijan Buntic den Ball aus den Händen gleiten lassen, weil er vom Teamkollege Nico Antonitsch behindert wurde. Kevin Koffi drückte die Kugel über die Linie, die Mannheimer jubelten (26.).

Die Ingolstadter Akteure hatten sich bereits zum Anspiel bereit gemacht, als Kempter sich plötzlich umentschied und auf Freistoß für den FCI entschied. Die TV-Bilder stützen den Entschluss des Schiedsrichters nicht – Kemper hatte eine folgenreiche Fehlentscheidung getroffen.

Der Zorn von Trares – jetzt von erhöhter Sitzposition – wurde nicht kleiner, als Kempter eine knappe Viertelstunde später auf Elfmeter für Ingolstadt entschied. Florian Flick hatte den Fuß im eigenen Strafraum gefährlich hoch, berührte Fatih Kaya aber nicht, der schreiend zu Boden ging. Stefan Kutschke ließ sich von den wütenden Protesten nicht aus der Ruhe bringen, der Stürmer traf flach links unten zum 1:0 (42.).

Die Waldhöfer lagen nach der ersten Hälfte 0:1 in Rückstand, obwohl sie hätten führen können. Die Folge des gedrehten Spielstands: Die Ingolstädter zogen sich in der zweiten Halbzeit zurück, machten die Räume für die SVW-Angriffe eng und lauerten auf Konterchancen. Die Aufgabe, in der Audi-Stadt mit einem Sieg dick im Aufstiegsrennen zu bleiben, war deutlich erschwert.

Den Mannheimern fehlte letztlich die Energie, um dem körperlich starken Kontrahenten und den Umständen zu trotzen. Bis zur 70. Minute blieb die Partie offen, ehe Maximilian Thalhammer mit dem 2:0 für die Ingolstädter den Sieg sicherte. Der Mittelfeldspieler war der beste Akteur auf dem Feld, profitierte von einem Ballverlust von Flick und traf mit einem Flachschuss aus zehn Metern. Max Christiansen hatte zehn Minuten vor dem Ende die große Möglichkeit, noch einmal für Spannung zu sorgen, aber sein Schuss aus zwölf Metern entschärfte FCI-Keeper Marco Knaller mit einem starken Reflex.

FC Ingolstadt: Buntic (43. Knaller) – Paulsen, Antonitsch, Schröck, Gaus – Krauße, Thalhammer – Beister (76. Bilbija), Elva (84. Hawkins) – Kaya (84. Butler), Kutschke (76. Eckert)

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Schultz, Conrad, Hofrath – Schuster, Flick – Ferati (75. Schwarz), Gouaida (63. Christiansen), Celik (85. Gohlke) – Koffi (75. Seegert).

Schiedsrichter: Kempter (Stockach) – Rote Karte: Trares (27., Meckern) - Tore: 1:0 Kutschke (42., Foulelfmeter), 2:0 Thalhammer (70.).

