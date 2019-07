Mannheim. (hun/dpa) Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat den erhofften Sieg bei der Heimspiel-Premiere in der neuen Saison der 3. Fußball-Liga verpasst. Gegen den SV Meppen reichte es am Samstag trotz einer fast 70-minütigen Überzahl nur zu einem torlosen 0:0. Willi Evseev hatte vor 8517 Zuschauern in der 24. Minute nach einem groben Foulspiel die Rote Karte gesehen. Nach zwei Partien haben die Mannheimer zwei Punkte auf dem Konto.

Nach einem guten Beginn der Meppener schwächten sich die Niedersachsen durch ein überhartes Einsteigen von Evseev gegen Kevin Koffi auf Höhe der Mittellinie selbst und waren anschließend in personeller Unterzahl fast nur noch auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht. Die Waldhöfer taten sich gegen die Defensive des SVM schwer. Die beste Chance der Mannheimer vergab in der 70. Minute Dorian Diring, der den Ball freistehend aus zehn Metern neben das Tor schoss.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet der SV Waldhof am Ende der Saison in der 3. Liga? Platz 1 bis 3 Platz 4 bis 8 Platz 9 bis 12 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Waldhof-Trainer Bernhard Trares war angesichts der verpassten Chance enttäuscht: "Die ersten 20 Minuten haben wir uns sehr schwer getan. Mit der Roten Karte hat sich das Spiel dann verändert. Der Gegner hat die Räume weiterhin sehr eng gemacht. Da brauchst du eben den Dosenöffner. Wir hatten zwei Großchancen und noch ein paar andere, das muss eben auch mal reichen, um zu gewinnen. Letztlich ist es schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat, aber wir akzeptieren es und machen weiter."

Verteidiger Marcel Seegert verwies auf die besondere Herausforderung in der neuen Spielklasse: "Man muss einfach sehen, dass in der dritten Liga schon anderer Fußball gespielt wird. Das sind immer so Spiele, wie es die Partien gegen die Topmannschaften aus der Regionalliga waren. Man muss immer hellwach sein."

Mittelfeldspieler Diring haderte derweil mit seiner verpassten Chance: "Wir hatte ein paar gute Chancen. Meine natürlich auch, die muss ich eigentlich machen."