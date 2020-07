Mannheim. (pami) Der SV Waldhof Mannheim bastelt nach der Verpflichtung des neuen Trainers weiter am Kader für die kommende Saison. Am Montag wurde der nächste Neuzugang bestätigt. Vom Absteiger Sonnenhof Großaspach wechselt Stürmer Dominik Martinovic nach Mannheim. Der 23-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit auf je vier Tore und Vorlagen für die SGS und bereichert den Sturm der Kurpfälzer. "Er ist im Angriff und im rechten Mittelfeld einsetzbar. Gerade nach der Corona-Pause hat er durch sehr starke Auftritte auf sich aufmerksam gemacht," so Mannheims Sportlicher Leiter Jochen Kientz. "Er galt lange Zeit als sehr großes Talent und ist bereit, weiter fleißig an sich zu arbeiten. Es freut mich, dass es mit dem Wechsel zu uns geklappt hat."

Auch Martinovic ist erfreut über seinen Transfer nach Mannheim. "Ich bin glücklich, nun für den SV Waldhof auflaufen zu dürfen. Es ist ein toller Verein und ich möchte meine gute Entwicklung der letzten Monate bestätigen. Nun freue ich mich darauf, die neue Mannschaft kennenzulernen und endlich loszulegen," so der Angreifer.

Update: Dienstag, 28. Juli 2020, 13.47 Uhr

Mannheim. (pami) Gleich zwei Neuzugänge hat der SV Waldhof Mannheim am Sonntag vorgestellt. Von den beiden Absteigern Chemnitz und Jena wechseln Rafael Garcia und Anton Donkor zu den Kurpfälzern. Der 26-Jährige Garcia kommt mit der Erfahrung von 37 Drittliga-Spielen, wie der neue Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, aus Chemnitz und verstärkt die Offensive der Mannheimer. "Rafael ist im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar, beidfüßig und im besten Fußballeralter. Mit seiner Geschwindigkeit passt er sehr gut zu unserer Spielidee und wird uns sofort weiterhelfen," ist Jochen Kientz, der Sportliche Leiter der Mannheimer, überzeugt.

Neben dem Deutsch-Spanier Garcia wechselt auch der Deutsch-Ghanaer Anton Donkor zum SVW. Der 22-Jährige Außenbahnspieler kommt von Carl-Zeiss Jena, für die er in der abgelaufenen Saison 29 Mal zum Einsatz kam. "Anton hat vor allem auf der linken Außenbahn seine Stärken und darüber hinaus, eine sehr gute Ausbildung genossen. Er bringt eine gewisse körperliche Präsenz mit auf den Platz und fällt zudem unter die U23-Regelung. Er passt somit sehr gut in unser Anforderungsprofil," so Kientz über den zweiten Neuzugang.

Update: Montag, 27. Juli 2020, 10.17 Uhr

Mannheim. (dpa) Der SV Wehen Wiesbaden hat den offensiven Mittelfeldspieler Gianluca Korte vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 29-Jährige erhielt einen Vertrag beim Zweitliga-Absteiger bis zum 30. Juni 2022, wie der SVWW am Donnerstag mitteilte. "Gianluca hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus einiger Vereine gespielt", sagte Sportdirektor Christian Hock. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten und er unseren Weg mitgehen möchte."

Korte absolvierte in der abgelaufenen Saison 33 Partien in der 3. Liga für den SV Waldhof und erzielte dabei neun Tore.

Auch Florian Flick verlässt den SV Waldhof. Der 20-Jährige schließt sich nach 13 Drittliga-Einsätzen dem FC Schalke 04 an.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 17.26 Uhr

So wird nach der Trainer-Verpflichtung der Kader umgebaut

Mannheim. (dpa/lsw) Nachdem er seine wichtigste Personalfrage geklärt hat, wendet sich Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinen zahlreichen weiteren Problemen zu. Bei der Kaderplanung wartet auf den Sportlichen Leiter Jochen Kientz und seinen neuen Trainer Patrick Glöckner, der am Montag bei den Kurpfälzern unterschrieben hat, viel Arbeit. Der personelle Umbruch könnte größer ausfallen als zunächst geplant.

Immerhin könnte Glöckner einen Spieler von seinem Ex-Club mitbringen. Nach Informationen der "Rheinpfalz" (Dienstag) steht der offensive Mittelfeldspieler Rafael Garcia vom Chemnitzer FC vor einer Unterschrift in Mannheim. Es wäre ein Anfang. Denn aktuell haben die Waldhöfer keinen Angreifer unter Vertrag.

Drei Neuzugänge haben die Mannheimer bislang präsentiert: Defensivspieler Jesper Verlaat kommt vom SV Sandhausen, Torhüter Jan-Christoph Bartels wechselt vom 1. FC Köln zu Walhof, Mittelfeldspieler Onur Ünlücifci von der SG Sonnenhof Großaspach.

Dem stehen aber auch die Abgänge einiger Stammkräfte gegenüber, deren Verträge ausgelaufen sind. Zudem droht der Verlust der Leistungsträger Marco Schuster, Jan-Hendrik Marx und Max Christiansen, die bei Zweitligisten auf dem Zettel stehen. An Torhüter Timo Königsmann hat Ligarivale 1. FC Saarbrücken Interesse. "Wir haben gleich zu Beginn wichtige Aufgaben zu erledigen", sagte Neu-Coach Glöckner.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 13.17 Uhr

Patrick Glöckner bei der Vertragsunterzeichnung in Mannheim. Jochen Kientz, den Sportlichen Leiter des SVW, kennt der 43-Jährige schon seit vielen Jahren (rechtes Bild). Foto: SVW

Mannheim. (dpa) Patrick Glöckner wird wie erwartet Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der 43-Jährige war zuletzt Coach des Chemnitzer FC und folgt beim SVW auf Bernhard Trares, der seinen Vertrag nicht verlängert hatte. Über die Vertragslaufzeit von Glöckner machten die Mannheimer am Montag keine Angaben.

"Der Verein hat ein sehr großes Potenzial, das hat man in der vergangenen Saison deutlich gesehen", wird Glöckner in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir haben gleich zu Beginn wichtige Aufgaben zu erledigen und wollen uns für den DFB-Pokal qualifizieren."

Die Mannheimer hatten als Aufsteiger in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg in die 2. Liga mitgespielt und die Spielzeit als Neunter beendet. Der frühere Profi Glöckner hatte seine Trainerkarriere bei seinem Ex-Verein FSV Frankfurt begonnen und war vor seinem Amtsantritt in Chemnitz zum 10. Spieltag bei Viktoria Köln tätig.

Für Mannheims Sportlichen Leiter Jochen Kientz war er ein "absoluter Wunschkandidat", wie er sagte: "Er steht für einen sehr ansprechenden, modernen Spielstil und wir sind davon überzeugt, dass er die richtige Wahl für diese bedeutende Position ist. Gemeinsam werden wir nun weiter die Kaderplanungen vorantreiben."

Dabei muss Glöckner ohne Maurice Deville planen. Der luxemburgische Nationalspieler verlässt Mannheim und schließt sich dem Ligarivalen 1. FC Saarbrücken an.

Update: Montag, 20. Juli 2020, 14.30 Uhr

Mannheim. (RNZ) Dass Patrick Glöckner der neue Trainer des SV Waldhof wird, ist kein Geheimnis mehr. Die RNZ berichtete mehrfach. Manche rechneten bereits am letzten Freitag mit der offiziellen Bestätigung. Alles spricht nun dafür, dass am Montag Vollzug gemeldet wird.

Update: Sonntag, 19. Juli 2020, 18.30 Uhr

Niederländer Verlaat kommt vom SV Sandhausen

Mannheim. (dpa/lrs) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Defensivspieler Jesper Verlaat vom Zweitligisten SV Sandhausen verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, kommt der 24-jährige Niederländer ablösefrei nach Mannheim. Verlaat absolvierte bisher 32 Zweitliga- und 78 Drittligapartien.

"Es freut mich, dass wir Jesper Verlaat davon überzeugen konnten, dass der SV Waldhof der richtige Schritt in seiner Karriere ist", sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz. "Er ist ein sehr kompletter Defensivspieler und ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung für die neue Saison."

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 20.30 Uhr

Mannheim. (dpa/lsw) Abwehrspieler Michael Schultz schließt sich nach seinem Abschied vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim dem Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Wie sein neuer Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre. Schultz hatte insgesamt vier Jahre für die Mannheimer gespielt. Zum Ende der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei ihnen ausgelaufen.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 16.59 Uhr

Mannheim (dpa/lsw) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Außenverteidiger Marcel Hofrath verlängert. Das gaben die Kurpfälzer am Freitag bekannt. Der 27-Jährige spielt seit Sommer 2018 für die Mannheimer. In der abgelaufenen Saison bestritt er 27 Liga-Spiele für sie und erzielte dabei ein Tor. Zur Laufzeit seines neuen Kontrakts machte der Club keine Angaben.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 12.39 Uhr

Mannheim. (dpa) Waldhof Mannheim will Patrick Glöckner als neuen Trainer verpflichten. Glöckner soll damit Nachfolger von Bernhard Trares werden, der seinen Vertrag beim Tabellenneunten nicht verlängert hatte.

Patrick Glöckner. Foto: dpa

Glöckner trainierte zuletzt den Chemnitzer FC, hatte mit den Sachsen aber den Klassenerhalt in der 3. Liga knapp verpasst. Danach hatte er seinen Verbleib beim CFC offengelassen.

Der Chemnitzer FC dementierte am Mittwochabend einen bereits feststehenden Wechsel und reagierte "mit Verwunderung" auf die Berichte. "Fakt ist, dass Cheftrainer Patrick Glöckner und der Chemnitzer FC sich im regen Austausch befinden und keine Unterschrift bei einem anderen Verein existiert", hieß es in einer CFC-Mitteilung.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 19 Uhr



Manfred Osei Kwadwo. Archiv-Foto: Guido Kirchner/dpa

SV Waldhof will Manfred Osei Kwadwo

Mannheim. (miwi) Der SV Waldhof ist nach RNZ-Informationen an Manfred Osei Kwadwo interessiert.

Kwadwo spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg, stand davor zwischen 2016 und 2018 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Außenbahnspieler auf 25 Einsätze und drei Treffer.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 6 Uhr





Innenverteidiger Michael Schultz. Archivfoto: vaf

Mittelfeldspieler Ünlücifci und Torhüter Bartels verpflichtet

Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein Torhüter und ein technisch versierter Mittelfeldspieler – beim SV Waldhof tut sich was: Am Montag verpflichteten die Blau-Schwarzen Onur Ünlücifci, 23, der von der SG Sonnenhof-Großaspach an den Alsenweg wechselt, und Jan-Christoph Bartels, 21, der zuletzt beim 1. FC Köln als Torwart unter Vertrag stand.

Ünlücifci war vor rund drei Wochen noch mit den Großaspachern im Carl-Benz-Stadion am Ball. Der Waldhof gewann am Ende mit 3:2. Der Mittelfeld-Mann hinterließ dabei einen guten Eindruck. Kurz nach der Pause knallte er den Ball aus kurzer Distanz gegen den Innenpfosten. Insgesamt stand er bislang in 23 Drittliga-Partien auf dem Feld. "Wir freuen uns sehr, dass Onur sich für uns entschieden hat", sagt Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz, "Onur ist ein sehr vielseitig einsetzbarer und besonders im technischen Bereich sehr versierter Spieler." Ünlücifci sagt: "Der SV Waldhof ist für mich eine tolle Adresse. Das Stadion, das Umfeld, die Fans sind einfach toll."

Auch Bartels steht noch am Anfang seiner Karriere, zuletzt war er an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen, wo er einmal in der Zweiten Liga eingesetzt wurde. "Er ist ein junger, talentierter Torhüter, den ich schon zu seiner Zeit bei Mainz 05 beobachtet hatte", sagt Torwarttrainer Dennis Tiano. Bartels durchlief von der U15 bis zur U20 sämtliche Nachwuchs-Nationalteams des DFB. "Ich komme sehr gerne nach Mannheim. Das passt und ist der richtige Schritt in meiner Karriere", sagt Bartels.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 15.46 Uhr