Mannheim. (RNZ) Cheftrainer Bernhard Trares und Co-Trainer Benjamin Sachs werden ihre auslaufenden Verträge beim SV Waldhof nicht verlängern. Das teilt der Verein am Mittwoch mit.

"Nach zweieinhalb wundervollen Jahren habe ich mich trotz eines Vertragsangebots dazu entschieden, den Verein zu verlassen", so der scheidende Fußballehrer. Nach reiflicher Überlegung sei er zu dem Entschluss gekommen, dass seine Zeit am Alsenweg nach dieser Saison enden werde. "Ich hatte beim SV Waldhof die bislang wundervollste Zeit in meiner Trainerkarriere", so Trares. Sein Dank gelte Fans und Team daher gleichermaßen. "Mein Dank geht aber vor allem auch an das Team hinter dem Team und alle Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die einen großen Anteil am Erfolg haben und dabei nie im Rampenlicht stehen." Auch für die sportliche Leitung findet Trares warme Worte.

"Ich habe den Verein in den letzten Jahren nochmal aufs Neue lieben gelernt und bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung. Natürlich bin ich wehmütig, aber ich bin sicher, dass das die richtige Entscheidung ist, um die Mannschaft und den Verein in den kommenden Jahren weiter voranzubringen", sagt der Erfolgscoach.

Die Klubführung wiederum wünscht dem Trainer-Duo alles Gute. "Wir hätten gerne weiter mit Ihnen zusammen gearbeitet, respektieren aber ihre Entscheidung. Wir bedanken uns bei Bernhard und Benjamin und wünschen ihnen alles Gute", erklärt der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

Trares hat die Blau-Schwarzen in 95 Partien an der Seitenlinie gecoacht und dabei 193 Punkte eingefahren.

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 17.57 Uhr

Mannheim. (rl) Offenbar sind die Verhandlungen um die Vertragsverlängerung von Trainer Bernhard Trares geplatzt. Das meldete die "Rheinpfalz" am heutigen Mittwoch. Demzufolge soll Trares das Angebot des SV Waldhof Mannheim, seinen Vertrag um ein Jahr zu verlängern, nicht angenommen haben. Damit stünde der Abschied von Trares bevor.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt bisher weder von Trainer Trares noch vom Verein. Sein Vertrag mit dem SV Waldhof Mannheim endete am gestrigen Dienstag, 30. Juni.

Im März gab es Gerüchte, dass Trares in Kontakt mit dem SV Darmstadt stehen würde. Der Waldhof-Trainer hatte dies dementiert.