München. (rodi) Man kann sich auch selbst schlagen. So passiert ist es dem SV Waldhof bei der Zweitvertretung von Bayern München. Statt einen grandiosen Auswärtssieg einzufahren, mussten sich die Blauschwarzen mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. "Sehr nervig für uns alle", meinte Trainer Patrick Glöckner nach dem Abpfiff. "Eine Niederlage aufgrund einer schlechten Leistung ist akzeptabel, aber wenn du jedes Mal die Punkte hergibst, wenn du die spielbestimmende Mannschaft bist, dann ist das halt eine nervige Situation", meinte der Coach. Aus der ersten englischen Woche dieser Spielzeit gehen die Waldhöfer nur mit drei Punkten raus. Sieben Punkte sind damit nach sieben Spieltagen auf dem Konto, doch Druck verspürt Glöckner deshalb noch keinen.

Drei Änderungen nahm Glöckner gegenüber der Dienstag-Partie gegen Hansa Rostock vor. Da weder Onur Ünlücifci als auch Hamza Saghiri rechtzeitig fit wurden, rückte erstmals Mohamed Gouaida in die Startelf. Unter den ersten Elf stand auch Jesper Verlaat (für Jan Just) und Joseph Boyamba (für Rafael Garcia). Auf der Ersatzbank blieb aufgrund von Personalmangel diesmal sogar ein Platz leer.

Die in ihren weißen Auswärtstrikots spielenden "Buwe" agierten 40 Minuten wie das "weiße Ballett". Vor den Augen von Tribünengast Miroslav Klose hätten sich die Münchner über einen hohen Rückstand zur Pause nicht beklagen dürfen. Immer wieder über den starken Marcel Costly auf der rechten Seite wurden die Waldhof-Angriffe vorgetragen, doch weder Costly selbst (4., 23., 30.) noch seine Mitspieler Arianit Ferati (2., 10., 36., 40.), Anton Donkor (16.) und Dominik Martinovic (32.,37.) sowie Gouaida (45.+1) trafen ins Tor. "Da hätte ich heute einige Tore gemacht", hat sich der frühere Bayernprofi und Nationalspieler Klose sicher gedacht. Eine katastrophale Chancenverwertung im offensiven Bereich und zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr nutzten die Bayern zumindest einmal. Nicolas Kühn traf platziert ins rechte Eck (45.). Der Spielverlauf war somit völlig auf den Kopf gestellt. "Da hat bei uns der Killerinstinkt gefehlt, leider nicht zum ersten Mal", musste sich Marcel Seegert, der im weiteren Verlauf eingewechselt wurde, bis zum Pausenpfiff auf der Ersatzbank die Haare raufen. "Wir sind überzeugend in die Partie gestartet, besser kann man die erste Halbzeit kaum spielen. Da waren Chancen dabei, das war ja unfassbar", sah auch Glöckner jede Menge positive Ansätze, aber eben null Ertrag.

Ganz so einseitig ging es mit dem Wiederanpfiff nicht weiter. Die Waldhöfer mussten sich zunächst einmal einiger Angriffe der Bayern erwehren. Doch dazwischen gab es auch durch Costly die Gäste-Chance zum Ausgleich, der Ball landete statt im Netz in den Münchner Wolken (51.). "So richtig zu erklären ist das nicht. Vielleicht sollten wir vor dem Tor mal lockerer bleiben", sucht auch Mannschaftskapitän Max Christiansen noch nach dem Schlüssel zum Erfolg, um künftig nach solch einem Auftritt nicht wieder mit leeren Händen dazustehen. Mit dem 2:0 durch Remy Vita (74.) war dann auch sein Widerstand gebrochen. "Ein solcher Umbruch, wie wir ihn vor der Saison hatten, funktioniert nur mit viel Glück von Anfang an", bittet Seegert um Geduld. An der Spielweise gebe es ja nichts auszusetzen, wie sein Trainer betonte. Fehlen also nur noch die entsprechenden Resultate.

Gegen den 1. FC Magdeburg am kommenden Samstag müssen die Waldhöfer vor dem Tor einiges besser machen.

FC Bayern II: Hoffmann – Stanisic, Lawrence (83.Senkbeil), Richards, Vita – Oliveira Dantas (46.Welzmüller), Stiller, Kern (62.Dajaku) – Arp, Kühn, Zirkzee

SV Waldhof: Bartels – Marx (81.Seegert), Verlaat, Hofrath, Donkor – Christiansen, Gouaida – Costly, Ferati, Boyamba (46.Garcia) – Martinovic (46.Jurcher)

Schiedsrichter: Bauer (Neuhofen); Zuschauer: keine; Tore: 1:0 Kühn (45.), 2:0 Vita (74.)