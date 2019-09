Spielte sich beim Auswärtssieg in Uerdingen in den Vordergrund: Arianit Ferati. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. Der SV Waldhof trotzt derzeit allen Widerständen. Obwohl verletzungsbedingt seit Wochen gestandene Spieler ausfallen - Raffael Korte, Mohamed Gouaida und Mounir Bouziane kamen beim Drittligaaufsteiger in der laufenden Runde gar überhaupt noch nicht zum Einsatz - steckt der Rest des Kaders diese Situation scheinbar sehr gut weg.

Der Auswärtssieg beim KFC Uerdingen am vergangenen Montag wurde salopp formuliert zum Tag der "Bankangestellten". So machte der für Gianluca Korte aufgebotene Arianit Ferati sein erstes Spiel von Beginn an und sorgte für das entscheidende 2:0 der Kurpfälzer in der Endphase. Der frühere HSV-Trainer Christian Titz kennt den kosovarischen Auswahlspieler aus der gemeinsamen Zeit bei den Norddeutschen und bescheinigte dem Flügelstürmer während der Liveübertragung als Co-Kommentator große fußballerische Qualitäten.

Diese wurden gegen den KFC nicht nur beim Treffer sichtbar. Der Pass zum Torschützen kam von Mete Celik, der erst wenige Minuten zuvor auf das Spielfeld kam und auch in den Begegnungen davor nur wenig Einsatzzeit bekam. Gianluca Korte ist zwar voraussichtlich wieder einsatzfähig, doch Coach Bernhard Trares lässt noch offen, ob er ihm oder Ferati den Vorzug geben wird, wenn der SVW am Sonntag um 13 Uhr den FC Hansa Rostock empfängt.

Auf der Position des Linksverteidigers musste Trares am Montag schon nach weniger als einer halben Stunde wechseln, denn Kapitän Kevin Conrad verletzte sich am Sprunggelenk. Marcel Hofrath spielte ab diesem Zeitpunkt dessen Part "souverän und gut", wie Trares betonte, und wird auch am Sonntag wieder erste Wahl sein. Weil bei Conrad der Fuß noch immer angeschwollen ist, liegt dem Trainerteam weiterhin keine endgültige Diagnose vor. Trares ist sich aber sicher, dass die Bänder etwas abbekommen haben.

Mit Hansa Rostock trifft der SVW auf die drittbeste Defensive der Liga. Beim Gast von der Ostsee steht mit Markus Kolke, genannt "die Krake", ein ehemaliger Waldhof-Spieler im Kasten, der in der laufenden Spielzeit erst elf Mal hinter sich greifen musste. Im Sommer gelang Kolke mit Wehen Wiesbaden der Aufstieg in die 2. Bundesliga, doch er entschied sich für einen Wechsel nach Rostock. "Ich wollte unbedingt einmal gegen Waldhof spielen. Daher bin ich in der 3. Liga geblieben", meinte der 29-Jährige im Sommer mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Trotz der mageren Torausbeute - den Hansestädtern gelangen nur elf eigene Treffer - sind die Rostocker auch dank Kolke seit vier Spielen ohne Niederlage. "Rostock gehört zu den Traditionsmannschaften, die immer aufsteigen wollen und zu den Favoriten zählen. Sie haben ihre Qualitäten im Umschaltspiel, aber sie haben auch Schwächen, die wir ausnutzen wollen", sagt Waldhofs Cheftrainer. Er weiß offenbar genau, wo seine Elf den Hebel ansetzen muss, um die Punkte in Mannheim zu behalten.

Eine "Geisterspielatmosphäre", wie sie Trares am vergangenen Montag wahrnahm, weil in der Düsseldorfer Arena deutlich über 90 Prozent der Plätze leer blieben, wird es am Sonntag im Carl-Benz-Stadion definitiv nicht geben. Dafür sorgen schon etwa 2500 Hansa-Fans, die ihren Klub nach Mannheim begleiten werden - insgesamt waren für das Spiel am Freitag bereits rund 11.000 Tickets verkauft.

Update: Freitag, 27. September 2019, 18.48 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Mit neuen personellen Sorgen blickt Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim auf das Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock. Trainer Bernhard Trares stehen aktuell neun Akteure aus seinem Kader nicht zur Verfügung. In den vergangenen Tagen ließen Kevin Conrad (Knöchelverletzung) und Benedict Dos Santos (Muskelfaserriss) die Gruppe der Rekonvaleszenten anwachsen.

Trares wollte allerdings keine Personaldebatten führen. "Wir haben noch Alternativen, Gianluca Korte kehrt voraussichtlich in den Kader zurück", sagte der Coach am Freitag.

Der 54-Jährige will sich mit seinem Team unabhängig von der personellen Malaise mit einem Erfolg in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen: "Wir werden auch gegen Rostock unsere Chancen bekommen, wenn wir konzentriert sind und unseren Plan durchziehen." Aktuell sind knapp 11.000 Karten verkauft, etwa 2500 Fans aus Rostock nehmen die lange Reise auf sich.