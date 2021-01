Mannheim. (dh) Beim SV Waldhof tut sich was: Seit dem heutigen Dienstag befindet sich Manuel Stiefler am Alsenweg im Probetraining. Der 32-Jährige, der zuletzt beim Karlsruher SC am Ball war, könnte die Defensive der Mannheimer, die mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen haben, stabilisieren. Ebenfalls erfreulich: Mittelfeld-Mann Marco Schuster befindet sich mittlerweile wieder voll im Mannschaftstraining und dürfte in Kürze sein Comeback geben.