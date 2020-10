Mannheim. (dpa-lsw) Den neuen Trainer hat das traditionsreiche Südwest-Duell schon im Vorfeld gepackt, den Fußballern des SV Waldhof Mannheim dürfte es kaum anders gehen. "Das ist für mich das größte Derby, das ich erleben darf", sagte Coach Patrick Glöckner am Freitag vor dem Drittliga-Spiel beim 1. FC Kaiserslautern. "Ich hoffe, dass wir unseren Fans eine große Freude bereiten können", erklärte Glöckner. Nach bisher drei Unentschieden will er auf dem Betzenberg gegen den Erzrivalen den ersten Saisonsieg mit dem SVW feiern. Auch die Gastgeber sind nicht gut in die Saison gestartet, aus drei Spielen holte der FCK nur einen Punkt.

Die Mannheimer fahren mit großer Vorfreude nach Kaiserslautern, auch wenn das Stadion nicht so voll sein wird wie bei den zurückliegenden Derbys. Denn am Samstag (14 Uhr) können nur höchstens 7500 Zuschauer - darunter keine Gäste-Fans - das Spiel im Fritz-Walter-Stadion verfolgen. Mehr Besucher lässt die Stadt wegen der Corona-Pandemie nicht zu. Ähnlich stimmungsvoll wie in der vergangenen Saison, als fast 37 000 Menschen die Partie sahen, dürfte es also nicht werden.

Waldhof-Kapitän Marcel Seegert glaubt aber wie Glöckner nicht, dass die Begegnung an Brisanz verloren hat. "Ich denke, auch von 7500 Lautern-Fans wird uns die gegnerische Abneigung spürbar gemacht werden", sagte der gebürtige Mannheimer, der wegen der Folgen eines Bänderrisses noch nicht mitwirken kann. Wie alle Beteiligten hofft der Verteidiger, dass es außerhalb des Spielfeldes ruhig bleibt.

Vor einem Jahr hatte es vor dem Duell auf dem Betzenberg unschöne Aktionen gegeben. Zunächst schlug eine Gruppe Menschen, die dem Fan-Umfeld der Mannheimer zugerechnet werden muss, am Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern zwei Beton-Figuren die Köpfe ab. Die Figuren erinnern an die Weltmeister von 1954. Anschließend "revanchierten" sich Anhänger des FCK, als sie unweit des Carl-Benz-Stadions in Mannheim ein mit Anti-Waldhof-Parolen beschmiertes Schwein aussetzten. Die Polizei rechnet dieses Mal nicht mit Zwischenfällen rund um das Derby, ist aber auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020, 14.18 Uhr

Mannheim. (dpa-lrs) Die Vorfreude auf das Südwest-Derby in der 3. Fußball-Liga gegen Waldhof Mannheim ist beim 1. FC Kaiserslautern riesengroß. Zudem steht der neue Cheftrainer Jeff Saibene, seit knapp einer Woche im Amt, vor seinem ersten Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion. "Wie ich in den vergangenen Tagen bemerkt habe, ist diese Partie ein spezielles Spiel. Es gibt zu diesem Derby viele Bilder im Internet. Die habe ich mir auch selbst angeschaut", sagte der Luxemburger am Donnerstag.

Das Spiel am Samstag um 14 Uhr werde das bisher extremste und spannendste Derby, das er erlebe. "Ich freue mich auf den Moment, wenn wir am Samstag raus auf den Platz gehen. Meine Familie wird auch im Stadion sein. Wir wollen den Fans eine Freude bereiten", sagte der 52 Jahre alte Saibene. Bis zu 7500 Zuschauer dürfen die Partie auf dem Betzenberg verfolgen.

Marvin Pourié hat seine Gelb-Rot-Sperre zwar abgesessen, droht aber ebenso auszufallen wie Kapitän Carlo Sickinger. Saibene bezeichnete das Mitwirken der beiden angeschlagenen Akteure als "sehr, sehr fraglich". Ob die beiden am Montag verpflichteten Neuzugänge Kenny Prince Redondo und Daniel Hanslik erstmals im Kader des FCK stehen, will der Coach am Freitag entscheiden.