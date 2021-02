Hinten stabil, vorne abgezockt: So will Patrick Glöckner seine Spieler sehen. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Neuer Monat, neues Glück: Der Januar war gigantisch, der Februar bedenklich – was bringt der März? Wenn es nach den Fans des SV Waldhof geht, hoffentlich die Wende. Denn eines ist wohl allen klar, die den Traditionsverein vom Alsenweg im Herzen tragen: So wie in den letzten drei Spielen kann und darf es nicht weitergehen: Die Pleiten gegen Kaiserslautern (0:2), Wehen Wiesbaden (0:1) und Rostock (0:1) haben Spuren hinterlassen.

Gegen die U23 des FC Bayern, die am Montag, 19 Uhr, im Carl-Benz-Stadion gastiert, soll alles besser werden. Hinten stabil, vorne abgezockt – so wünscht man sich die "Buwe". Trainer Patrick Glöckner, 44, macht Hoffnung: "Die Jungs sind gut drauf, wir gehen davon aus, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden", lächelt er.

Ob gut reichen wird? Immerhin geht es gegen die kleinen Bayern, den Noch-Meister der Dritten Liga. Die können viel, überzeugen vor allem im Vorwärtsgang. Unbekümmert spielen sie da auf, trickreich bis vor die gegnerische Kiste. Glöckner spricht von "kleinen wendigen Spielern". Von einer Mannschaft, die sich "immer viele Chancen herausspielt".

Mit dem Versenken hapert es heuer aber ein wenig. Die Titelverteidigung ist utopisch. 24 Spiele, 29 Punkte, das reicht derzeit nur für den elften Tabellenplatz. Irgendwo im Nirgendwo der Dritten Liga.

Zuletzt gelang dem Talentschuppen des Weltpokal-Siegers aber ein Achtungserfolg. In Dresden, beim Spitzenreiter, erkämpften sich die "Jungen Wilden" ein 1:1-Unentschieden.

Was sie so gefährlich macht? Na, dass sie so gut wie gar nicht auszurechnen sind. Immer wieder tauchen neue Talente auf, Ballkünstler aus den Tiefen des Internats.

Stichwort Tiefe, genau die strebt Glöckner im übertragenen Sinn an. Durch tiefe Läufe will er hinter die Kette kommen, mit drei, vier Mann im Strafraum auftauchen.

Eben so, wie man es zu Saisonbeginn hinbekommen hat. Damals als noch alles besser war, Angriffs-Fußball gespielt und gelebt wurde. "Diese" sagt Glöckner, "diese Selbstverständlichkeit müssen wir wieder reinbekommen."

Unversucht lässt man da nichts. Unter der Woche wurden alte Video-Sequenzen herausgekramt. "Wir haben ihnen Szenen gezeigt, die richtig gut waren, wollten sie an alte Stärken erinnern", plaudert Glöckner aus dem Nähkästchen. So auf die Art: Seht her, ihr könnt es doch. Drei Pleiten in Serie – ohne eigenen Treffer – können schon mal vergesslich machen.

Boyamba wieder im Kader

Personell sieht es gut aus. Glöckner hat so langsam aber sicher die Qual der Wahl. Auch Joseph Boyamba, 24, der Offensiv-Mann mit der Lizenz zum Wirbeln, kehrt gegen Bayern II in den Kader zurück. Ob es schon für die Startelf reicht, wollte sein Trainer nicht verraten.

Für Arianit Ferati, 23, heißt es hingegen weiter Daumen drücken statt Finten schlagen. Der kreative Alleskönner wird erst Anfang nächster Woche wieder ins Training einsteigen. Seine Ideen, sein Kampfgeist, seine Torgefahr. Mit ihm würde sicher auch Glöckner wieder ruhiger schlafen.

Mit Onur Ünlücifci, 23, kann Glöckner gar nicht mehr planen in dieser Runde: Der Mittelfeld-Spieler wurde am Meniskus operiert.