Von Michael Wilkening

Mannheim. Beim Blick auf die Tabelle wird den Fans des SV Waldhof Mannheim ganz warm ums Herz: Nach 20 Spieltagen steht der Aufsteiger auf Rang drei in der Dritten Liga und hat damit die Möglichkeit, in die zweite Bundesliga durchzumarschieren. Ein Automatismus generiert sich durch das Tabellenbild aber nicht, denn der Tabellenzehnte TSV 1860 München hat lediglich vier Zähler Rückstand auf die Waldhöfer. Das zeigt, wie ausgeglichen die Liga ist. Die kurze Winterpause – die Liga startet für den SVW bereits am 25. Januar mit der Partie beim SV Meppen wieder – ist der Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz.

Trares als Vater des Erfolges

Der Gewinner: Im Grunde ist der komplette Verein der Gewinner, denn nach 16 Jahren in den Niederungen der vierten und fünfte Liga hat sich der SV Waldhof bemerkenswert im Profifußball zurückgemeldet. Die Mannheimer spielen nicht nur eine erfolgreiche Saison, sondern beeindrucken auch mit ihrem Spielstil – fußballerisch gibt es keine bessere Mannschaft in der Spielklasse. Der SVW bereichert die Dritte Liga.

Der Verlierer: Jesse Weißenfels kam in der Aufstiegssaison in der Regionalliga in neun Partien auf 94 Einsatzminuten. Durch viele kleinere Wehwehchen konnte sich der Stürmer nicht durchsetzen. In der aktuellen Spielzeit liest sich die Bilanz noch grauenvoller, bislang spielte Weißenfels keine Minute. Es wäre keine Überraschung, wenn das so bliebe.

Die Neuzugänge: Max Christiansen und Jan-Hendrik Marx entpuppten sich als Königstransfers des Sommers. Der Mittelfeldspieler und der Rechtsverteidiger erwuchsen in einem halben Jahr zu unverzichtbaren Größen der Mannschaft. Arianit Ferati, Timo Königsmann und Benedict dos Santos sind allesamt sinnvolle Verstärkungen, auch Kevin Koffi erfüllt die ihm zugedachte Rolle. Allein Mohamed Gouaida blieb bislang wegen Verletzungen hinter den Erwartungen zurück.

Der Vater des Erfolges: Bernhard Trares ist ein Glücksfall für den Verein, weil er Sieg an Sieg reiht, seit er im Januar 2018 seinen Dienst antrat. Der Trainer hat seiner Mannschaft eine unverwechselbare Handschrift verpasst. Mindestens genauso wichtig: Der 54-Jährige lebt den Verein und seine Werte wie kein Zweiter und strahlt darüber hinaus eine Ruhe und Gelassenheit aus, die auf Spieler und Umfeld wirken.

Das beste Match: Beim 4:3 gegen den MSV Duisburg sahen die Zuschauer das beste Ligamatch seit vielen, vielen Jahren. Der SV Waldhof führte schnell 2:0, musste die schwere Verletzung von Keeper Markus Scholz verdauen, geriet 2:3 in Rückstand und drehte die Partie bei mehr als 35 Grad in der Schlussphase noch einmal – eine Wahnsinnsleistung Ende August. Der Wert der drei Punkte wird durch die Performance der Duisburger ersichtlich: Der MSV ist Tabellenführer.

Die Fans: Mehr als 10.000 Zuschauer sahen durchschnittlich die Heimspiele der Waldhöfer, der kalkulierte Schnitt von 8700 Besuchern wurde bislang also übertroffen. Beeindruckend ist auch die Reisefreudigkeit des Anhangs, zum Derby nach Kaiserslautern wurde die Mannschaft von 5000 Fans begleitet. Negativ ist allerdings, dass inzwischen wieder Pyrotechnik abgebrannt wird. Das kostet den Klub Geld – und Ansehen.

Die Finanzen: Die Einnahmen sind durch den Aufstieg signifikant gestiegen, die Waldhöfer können mit einem Umsatz von knapp sieben Millionen Euro rechnen. Weil die Ausgaben aber ebenfalls angestiegen sind, wird es erneut nicht möglich sein, kostendeckend zu arbeiten. Allerdings dürfte das "Loch", das durch Präsident Bernd Beetz gestopft werden muss, deutlich kleiner als zuletzt sein. Im Aufstiegsjahr betrug der Fehlbetrag 1,2 Millionen Euro.

Die Herausforderung: Die Mannschaft ist erfolgreich, das Gefüge und die Harmonie innerhalb des Kaders stimmen. Es wäre deshalb wichtig, die Leistungsträger länger an den Klub zu binden. Ein Selbstläufer wird es aber nicht, Spieler wie Maurice Deville, Kevin Conrad, Michael Schultz, Gianluca Korte oder Valmir Sulejmani zu halten, denn die haben längst auch anderswo Begehrlichkeiten geweckt. Pikant: Auch die Verträge von Kaderschmied Jochen Kientz und Trares laufen im Sommer aus.

Die Aussichten: Der SV Waldhof wird das ursprüngliche Saisonziel, den Ligaverbleib erreichen. Aktuell haben die Blau-Schwarzen einen Vorsprung von 13 Zählern auf den ersten Abstiegsplatz. Träume vom Durchmarsch sind bei den Fans erlaubt, Trainer und Mannschaft wehren sich dagegen, die eigene Vorgaben abzuändern. Unmöglich ist es allerdings nicht, dass sich die Mannheimer oben halten.