Von Ronny Ding

Magdeburg. Drittes Spiel und dritte Punkteteilung für den SV Waldhof. Beim 1. FC Magdeburg erzielten die Mannheimer nach einem harten Fight ein 1:1 (1:1). Die Tore markierten Sören Bertram für Magdeburg und Valmir Sulejmani für Waldhof bereits vor der Pause.

Welch eine Kulisse, welch eine Stimmung und Lautstärke in der MDCC-Arena von Magdeburg. Das eigene Wort war kaum zu verstehen. In so einer hitzigen Atmosphäre muss man erst einmal cool bleiben. Der SV Waldhof, der mit Gianluca Korte für Kevin Koffi eine Änderung in der Startformation verzeichnete, schaffte dies über weite Strecken der ersten Halbzeit. Besser noch, die Gäste aus der Kurpfalz hatten viele Spielanteile und auch die erste Chance des Spiels. Der Kopfball von Michael Schultz verfehlte aber sein Ziel (6.).

Die besten Bilder von Magdeburg gegen Waldhof

























Das einzige Manko der Gäste: Sie ließen wieder ein paar Standardsituationen zu viel gegen sich zu und einmal klingelte es im eigenen Kasten. Die Führung der Magdeburger erzielte in der 30. Spielminute Sören Bertram, der nach einer Ecke am kurzen Pfosten einköpfte.

Waldhof hatte die Antwort noch vor der Pause parat. Sulejmani auf Vorarbeit von Maurice Deville vollstreckte zum 1:1 (44.). Deville selbst war kurz zuvor zweimal gescheitert, zuerst landete sein Heber aus 50 Metern gegen den weit aus dem Kasten enteilten Alexander Brunst auf dem Tornetz (40.) und danach beim FC-Schlussmann (43.).

„Uns ist es zu Beginn gut gelungen, den Magdeburgern in diesem Hexenkessel die Luft etwas herauszunehmen. Aber wir haben es versäumt, die Bälle besser in die Spitze zu spielen, da sind wir noch ein Stück weit zu grün“, sagte Trainer Bernhard Trares, „dazu haben wir viel zu viele Standardsituationen gegen uns bekommen, da müssen wir noch dazulernen. Andererseits sind wir aber nach dem 0:1 ruhig geblieben, weil wir auch wussten, dass die Magdeburger noch nicht so eingespielt sind.“

Umfrage Saison-Umfrage Waldhof Wo landet der SV Waldhof am Ende der Saison in der 3. Liga? Platz 1 bis 3 Platz 4 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Direkt mit dem Wiederanpfiff brachte Trares seinen jüngsten Neuzugang Max Christiansen für den gelbbelasteten Benedict dos Santos. Die Gäste sahen sich nun einem Offensivspektakel der Magdeburger ausgesetzt. Markus Scholz im Kasten musste sich gegen Bertram mächtig strecken (70.), genau wie kurz zuvor sein Gegenüber Alexander Brunst, der Kortes Schuss entschärfte (56.).

Viel mehr klare Chancen hatten die Magdeburger trotz deutlicher Feldüberlegenheit aber nicht zu bieten. „Am Ende müssen wir froh sein, dass wir den Punkt über die Zeit bringen. In der zweiten Halbzeit war das zu wenig“, meinte Michael Schultz, der sich im zweiten Abschnitt als Turm in der Schlacht erwies.

Fast hätte Waldhof aber doch noch jubeln dürfen: Nach einem Freistoß von Dorian Diring kam Christiansen zu einem Kopfball, traf den Ball aber nicht richtig. Es wäre der „lucky-punch“ gewesen (90.+2). Unter dem Strich war es aber im Gegensatz zu den ersten beiden Partien ein gewonnener Punkt für Waldhof.

Magdeburg: Brunst - Ernst, Gjasula, Koglin, Perthel - Laprevotte - Costly (60. Bell Bell), Kvesic, Bertram (85. Roczen), Preißinger (54. Jacobsen) - Beck.

Waldhof: Scholz - Marx, Schultz, Seegert, Conrad - dos Santos (46. Christiansen), Schuster - Deville, G. Korte (65. Gouaida), Diring - Sulejmani (76. Koffi).

Schiedsrichter: Schröder (Hannover); Zuschauer: 14.661; Tore: 1:0 Bertram (30.) 1:1 Sulejmani (44.).