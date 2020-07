Von Daniel Hund

Mannheim. Ein Termin mit Jochen Kientz? Schwierig derzeit. Der Sportliche Leiter des SV Waldhof hetzt von einem Termin zum nächsten. Der Ex-Profi gibt Gas, bastelt im Hintergrund am Kader. Neuer Trainer, neue Spieler – Kientz, 47, hat das volle Programm vor der Brust.

Und noch dazu ganz andere Sorgen: Zum letzten Heimspiel gegen Zwickau gelangte er nur unter Polizeischutz ins Stadion. Kientz zur RNZ: "Es gab Gewalt-Androhnungen über die sozialen Medien und es wurde mir geraten, das so zu machen."

Jochen Kientz, wie fällt Ihr Saisonfazit aus?

Grundlegend muss man sagen, dass wir eine tolle Saison gespielt haben. Wenn uns jemand vor der Saison als Aufsteiger gesagt hätte, dass wir die Runde auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden, hätten wir das unterschrieben. Ich persönlich bin dennoch ein wenig enttäuscht, denn letztlich war mehr drin. Ohne die Corona-Krise hätten wir bessere Chancen gehabt.

Das Verletzungspech war am Ende der Saison groß. War der Kader vielleicht zu klein?

Nein, das sehe ich nicht so. Man stellt seinen Kader immer entsprechend für eine Saison auf. Die Corona-Problematik war ja nicht abzusehen. Und eben auch nicht, dass danach elf Spiele innerhalb kürzester Zeit angesetzt werden. Andere Vereine hatten mit ähnlichen Verletzungssorgen zu kämpfen. Leider haben wir von den letzten acht Spielen nur noch eines gewinnen können. Dann hat man es eben vielleicht auch nicht verdient ganz vorne zu landen. Trotzdem können wir stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Unter anderem auch mit unserem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Muss das Ziel aus wirtschaftlichen Gründen über kurz oder lang der Aufstieg sein?

Natürlich ist es unser Wunsch und auch der Traum, dass wir es irgendwann in die Zweite Liga schaffen. Aber planbar ist das kaum. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen sportlichem Erfolg und dem was finanziell machbar ist. Wir haben in den zweieinhalb Jahren sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, was sich jetzt auch daran zeigt, dass unsere Spieler Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken. Wir müssen jetzt alles analysieren und schauen, was wir besser machen können.

Beim SV Waldhof steht ein großer Umbruch an. Wie schwierig ist er in der aktuellen Lage?

Soweit ich weiß, laufen in der dritten Liga rund 200 Verträge aus, daran sieht man, dass sich viele Vereine in dieser Situation befinden. Man muss abwarten und schauen, wie sich die Lage weiterhin entwickelt.

Wird man auch in der nächsten Saison einen Kader haben, der um den Aufstieg mitspielen kann?

Ich will das Wort Aufstieg gar nicht in den Mund nehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Dritte Liga auch in der neuen Saison wieder sehr stark besetzt sein wird. Es wird wieder eine interessante Runde werden. Und wir möchten für uns das Bestmögliche herausholen.

Welche Kriterien sind für Sie bei der Spielersuche wichtig?

Man muss von der Qualität überzeugt sein. In den letzten Jahren haben wir das sehr gut hinbekommen. Wir haben viele tolle Spieler im Kader. Wichtig ist uns natürlich auch die eigene Jugend. Wir wollen Talente entwickeln und heranführen.

Und wie ist der Stand bei der Trainersuche?

Da müssen viele Faktoren passen. Wir sind auf der Suche nach dem richtigen Mann. Vor zweieinhalb Jahren haben wir Bernhard Trares geholt und mit ihm haben wir eine sehr gute Entwicklung genommen. Er war mein klarer Favorit und als dann auch der Aufsichtsrat zugestimmt hatte, haben wir ihn verpflichtet. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass es uns am liebsten gewesen wäre, wenn er nochmals bei uns verlängert hätte.

Apropos Bernhard Trares, in Fankreisen sehen viele in Ihnen den Hauptschuldigen für den Abschied des Trainers …

Na ja, sagen wir es mal so, wenn man zum letzten Heimspiel nur unter dem Schutz von Sicherheitskräften ins Stadion gelangt, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.

Wurden Sie im Vorfeld bedroht?

Es gab Gewalt-Androhnungen über die sozialen Medien und es wurde mir geraten, das so zu machen. Unserem Geschäftsführer Markus Kompp ging das ja auch schon so. Und das wohlgemerkt bei Personen, die in ihrer täglichen Arbeit seit Jahren alles für den SV Waldhof geben und ihn zurück in den Profifußball und in den DFB Pokal geführt haben.