Von Matthias Kros

Mannheim. Weil das Mannheimer Unternehmen Wacker GmbH einen Haferriegel in quadratischer Form auf den Markt gebracht hat, ist es von dem Schokoladenhersteller Ritter Sport verklagt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart am Freitag. Ritter Sport verlange von Wacker, das Produkt "Monnemer Quadrat Bio" mit der aktuell verwendeten