Samstag, 23. August 2025

Plus Mannheim

Der Kampf ums "Hafer"-Quadrat landet vor Gericht

Ritter Sport sieht seine Markenrechte durch den "Monnemer Quadrat"-Haferriegel verletzt und verklagt das lokale Unternehmen Wacker.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
So sieht der quadratische Haferriegel „Monnemer Quadrat“ aus. Foto: Wacker

Von Matthias Kros

Mannheim. Weil das Mannheimer Unternehmen Wacker GmbH einen Haferriegel in quadratischer Form auf den Markt gebracht hat, ist es von dem Schokoladenhersteller Ritter Sport verklagt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart am Freitag. Ritter Sport verlange von Wacker, das Produkt "Monnemer Quadrat Bio" mit der aktuell verwendeten

