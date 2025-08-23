Der Kampf ums "Hafer"-Quadrat landet vor Gericht
Ritter Sport sieht seine Markenrechte durch den "Monnemer Quadrat"-Haferriegel verletzt und verklagt das lokale Unternehmen Wacker.
Von Matthias Kros
Mannheim. Weil das Mannheimer Unternehmen Wacker GmbH einen Haferriegel in quadratischer Form auf den Markt gebracht hat, ist es von dem Schokoladenhersteller Ritter Sport verklagt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart am Freitag. Ritter Sport verlange von Wacker, das Produkt "Monnemer Quadrat Bio" mit der aktuell verwendeten
