Von Daniel Hund

Mannheim. Mit dem Zweiten sieht man besser. In Bezug auf die Dritte Liga muss der Spruch leicht abgewandelt werden: Da sitzt man mit Magenta-Sport in der ersten Reihe. Ob Schiedsrichter Florian Exner aus Beelen, der am Montagabend beim 2:2-Unentschieden zwischen dem SV Waldhof und dem FC Bayern II im Einsatz war, dort auch ab und zu mal reinschaut, ist nicht bekannt. Ein kleiner Tipp: Sein Spiel im Carl-Benz-Stadion sollte sich der Mann mit der Pfeife nochmals ein wenig genauer anschauen.

Dann dürfte der Rechtsanwalt feststellen, dass er mehrmals Unrecht hatte. Der Elfer zum 1:1 für die kleinen Bayern (16.) – war keiner. Die Abseits-Entscheidung kurz vor Schluss, als Waldhofs Marcel Gottschling alleine aufs Tor zu läuft – nie im Leben Abseits. Gleich vier (!) Bayern-Spieler hoben es auf. Krasser kann man eigentlich nicht daneben liegen.

Fakt ist: Mit Videobeweis, den es in der Dritten Liga nicht gibt, hätte das Spiel einen anderen Verlauf genommen. Gerrit Gohlke, der Ausputzer aus der Mannheimer Innenverteidigung, wusste das. Richtig angefressen war der: "Wir kommen gut ins Spiel und bekommen dann einen Elfmeter durch ein Foul, das kein Foul war."

Auch sein Trainer hatte einen dicken Hals, biss sich aber auf die Zunge. Patrick Glöckner: "Mit der Abseits-Entscheidung zum Schluss hatten wir kein Glück und auch beim Elfmeter gab es keinen Kontakt." Selbst Dirk Teschke, Bayerns Co-Trainer, musste auf der Pressekonferenzleicht schmunzeln, sprach von einer "strittigen Abseits-Situation zum Ende".

Doch bei all dem Ärger, hängen bleibt von diesem Spiel vor allem eins: Der Waldhof ist wieder aufgestanden, hat stark an die Mannschaft erinnert, die in der ersten Saisonhälfte rauschende Fußball-Feste gefeiert hat. Gerade vor der Pause war es ein echtes Offensiv-Feuerwerk. Auch Teschke war beeindruckt: "Die erste Halbzeit ging klar an Waldhof. Aus meiner Sicht hatten sie drei, vier, fünf sehr gute Möglichkeiten."

Womit wir mal wieder beim Hauptproblem im Vorwärtsgang wären. Denn so schön und direkt der Ball auch durch die eigenen Reihen flutscht, sobald es darum geht, sich vor dem gegnerischen Kasten zu belohnen, wird zu häufig gepatzt.

Ein echter Knipser, der den von Glöckner so oft beschworenen Killerinstinkt mitbringt, fehlt. Die Hoffnungen ruhen auf Anthony Roczen, 21. Der 1,93 m große Sturmtank kam im Sommer 2020 aus Magdeburg, fiel mit einem Innenband-Riss im Knie aber bis Anfang Februar aus.

Wie lange Kapitän Marcel Seegert, 25, nach seinem Zusammenprall mit Bayern-Keeper Lukas Schneller genau pausieren muss, bleibt abzuwarten. Für ihn endete das Flutlicht-Spiel im Krankenwagen – die RNZ berichtete. Mittlerweile hat sich die erste Diagnose bestätigt: Der Innenverteidiger hat sich eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Vorsichtshalber hatte er die Nacht auf den Dienstag im Krankenhaus verbracht. Den "Buwe" wird Seegert wohl mindestens zwei Wochen fehlen.

Bayern-Schreck Donkor, der am Montag beide SVW-Treffer erzielte, ist fit – aber menschlich schwer enttäuscht: Nach der Partie wurde er auf seinem Instagram-Profil mehrfach übel rassistisch beleidigt. Der SVW stellte sich vor ihn: "Wir verurteilen die getätigten rassistischen Äußerungen gegen Anton Donkor aufs Schärfste", twitterten die Mannheimer, "unser SVW steht für Respekt, Toleranz und Integration und lehnt jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung ab."