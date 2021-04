Mannheim. (dh) Aufregung beim SV Waldhof. Am Mittwochmittag bekam der SV Waldhof vom DFB mitgeteilt, dass gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Hygiene-Konzept ermittelt wird. Was war passiert?

Am vergangenen Sonntag nach dem 3:2-Sieg gegen den VfB Lübeck erfüllte der SVW einem langjährigen Fan, der an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat, seinen letzten Wunsch: Er wollte seinem Herzensverein noch einmal ganz nah sein. Also versammelte man sich am Spielfeldrand und posierte für ein gemeinsames Foto.

Bis auf die Spieler, die vor dem Spiel alle negativ getestet wurden und den erkrankten Fan, trugen alle Masken. Hinzu kommt, dass der SV Waldhof sich im Vorfeld der rührenden Aktion eine Genehmigung und somit die Erlaubnis des Mannheimer Gesundheitsamtes eingeholt hatte. Für Ralf Kindsvater, so heißt der Fan, war’s ein unvergessliches Erlebnis – alles nachzulesen auf seiner Facebook-Seite.