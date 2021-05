Von Daniel Hund

Heidelberg. Zaubern. Ja, wenn Waldhofs Dribbel-Künstler Arianit Ferati, 23, den Ball am Fuß hat, dann hat das was von Zauberei. Von Kunststücken in Stollenschuhen. Ohne Hut und Hase, mit Herz und Spielwitz. Bernhard Trares, der Ex-Trainer der "Buwe", hat ihn mal geadelt. Der Aufstiegsmacher der Blau-Schwarzen lobte den mehrfachen deutschen U-Nationalspieler über den grünen Klee, bescheinigte ihm einen "Champions-League-Fuß".

Also außergewöhnliche Fähigkeiten. Eben diese Gabe, ein Spiel auch mal im Alleingang zu entscheiden.

Viel Lob, das sich belegen lässt. Mit Ferati war der Waldhof in dieser Saison ein anderer Waldhof. Stand der 1,69-m-Mann auf dem Rasen-Rechteck ging nach vorne die Post ab. Seine Ideen, seine Pässe, seine Freistöße. Was er mit dem Ball macht, machen nicht viele. Können nicht viele.

Auch beim so wichtigen 2:0-Befreiungsschlag in Unterhaching, der die Tür zum Klassenerhalt bereits sperrangelweit geöffnet hat, war er entscheidend beteiligt. Ferati verteilte das Bällchen, dirigierte und organisierte. Und danach war er vor allem eins: "Glücklich und voller Freude", lacht der Wirbelwind im RNZ-Gespräch, "ich denke, dass wir in diesem Spiel wieder richtig guten Fußball gezeigt haben."

Zufrieden ist ein Ferati aber nie. Er will mehr. Außerdem hat man da ja noch ein Ziel vor Augen – und das heißt: 47 Punkte. Auch sein Trainer Patrick Glöckner spricht seit Wochen von nichts anderem. Momentan hat der SVW 45 auf dem Konto. Macht zwei Zähler aus drei Spielen. Hört sich machbar an.

Wenn man so spielt wie in Haching sowieso. Aber vielleicht nicht ganz so. Denn so schön der Auswärtscoup auch war: Die Chancenverwertung war aus Fansicht zum in die Tischkante beißen. Sieben, acht Gegentore – Unterhaching hätte sich nicht beschweren können. Auch Ferati muss da grinsen: "Gut, vor dem Tor war es sicher wieder nicht ganz perfekt."

Überhaupt war die Saison im Rückblick nicht perfekt. Mal gab’s Spektakel-Fußball, mal unerklärliche Aussetzer. Die Schwankungen waren gigantisch. Ferati sagt: "Es war insgesamt sicher mehr drin für uns. Denn wir haben mehrfach bewiesen, welche Qualität wir haben." Aber auch: "Man darf nicht vergessen, dass wir mit großem Verletzungspech zu kämpfen hatten." Und ganz wichtig aus seiner Sicht: "Egal, wie schlecht es auch lief, wir haben immer wieder die Kurve gekriegt."

So elegant wie er bekommt kaum einer die Kurve. Bei Ferati sieht alles so leicht aus, so selbstverständlich, als würde er schon seit 100 Jahren mit dem Ball tanzen. Ob’s mit Lionel Messi zusammenhängt? Gut möglich. Der Argentinier und er – das ist eine besondere Verbindung. Ferati verehrt ihn schon von klein auf, hat sich vieles abgeschaut und ins eigene Spiel eingebaut. "Ich bin ein riesiger Fan vom FC Barcelona und von Messi im Besonderen", verrät er, "aber auch von Xavi, Iniesta oder Ronaldinho, die auch alle dort gespielt haben."

Ihnen eifert er nach. Und mittlerweile meint er es ernst: Ferati hat sich gewandelt, ist seit dieser Saison mehr Profi denn je: Mannschaftstraining, ein bisschen Ball hochhalten und fertig – das war einmal. "Vor und nach jeder Trainingseinheit trainiere ich jetzt individuell für mich", sagt er. Kraft steigern und Kondition bolzen – lautet dann das Motto. Ferati mit einem Lächeln auf den Lippen: "Ich hoffe, dass man das auch irgendwie sieht."

Das Ziel hinter all den Anstrengungen ist klar. Ferati viel weiter, immer weiter. Möglichst bis ganz nach oben. Die Bundesliga ist sein Traum. "Wenn ich immer so weiter mache, werde ich meinen Weg gehen. Wichtig ist, in kleinen Schritten zu denken."

Selbst die neue Saison ist ihm noch zu weit weg. Wo er dann spielen wird? Abwarten. Sein Vertrag am Alsenweg läuft aus. "Mir gefällt es hier sehr gut, aber ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Für mich zählen jetzt nur die letzten drei Spiele", stellt er klar.

Am Dienstag, 19 Uhr, steht das Heimspiel gegen Halle an. "Ein schwerer und sehr leidenschaftlicher Gegner", sagt Ferati. Und gegen den will er wieder das machen, was er am besten kann.

Zaubern.