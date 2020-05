Mannheim. (dpa) Im Streit um eine Saisonfortsetzung in der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim Kritik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgewiesen und die Gründung einer Taskforce angeregt.

"Wir möchten an dieser Stelle vielmehr zur Rückkehr zur Sachlichkeit beitragen, die Forderung der Bundesregierung an den DFB aus der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz aufnehmen und unsere Unterstützung anbieten", heißt es in einem öffentlichen Brief auf der Facebook-Seite des Fußball-Traditionsclubs.

Mithilfe einer "Task Force Zukunft 3. Liga" soll an Zukunftskonzepten für die 3. Liga gearbeitet werden. "Denn es wird auch eine Zeit nach der Coronakrise geben, auf welche wir uns bereits heute vorbereiten sollten", schrieb Geschäftsführer Markus Kompp. Für die Kostenübernahme der Erarbeitung des Konzepts hat sich laut Kompp SVW-Präsident Bernd Beetz bereiterklärt.

An der Taskforce sollen nach den Vorstellungen des SVW-Geschäftsführers Experten für Ethik, Wirtschaft, Politik, Sportrecht, Marketing sowie Fanvertreter beteiligt werden.

Der DFB hatte am Freitag bekanntgegeben, dass der geplante Neustart der 3. Liga am 26. Mai nicht haltbar sei, da noch nicht alle Mannschaften ins volle Training einsteigen konnten. Wann und ob es weitergeht, ist noch unklar.

Update: Montag, 18. Mai 2020, 09.27 Uhr

Von Michael Wilkening

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim wurde im Bestreben, sich sportlich auf den Re-Start der Dritten Fußballliga vorzubereiten, deutlich zurückgeworfen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem Tabellenzweiten vorerst untersagt, Mannschaftstraining in größeren Gruppen durchzuführen, obwohl das Land Baden-Württemberg dies am 7. Mai unter Einhaltung von Hygienestandards zugelassen hat. "Das ist fürchterlich, der DFB agiert völlig planlos", echauffierte sich Waldhof-Coach Bernhard Trares. "Jetzt überstimmt der DFB das Land Baden-Württemberg, das ist nicht nachvollziehbar."

Hintergrund der Entscheidung ist, dass der DFB das für den Wiederbeginn des Spielbetriebs erarbeitete Hygiene-Konzept auf seiner Präsidiumssitzung am vergangenen Dienstag nachträglich in die Spielordnung aufgenommen hat. Weil die Mannheimer bislang keinen Hygienebeauftragten gefunden und deshalb keine Corona-Tests durchgeführt haben, dürfen sie laut DFB-Anweisung vorerst nur in Kleingruppen und ohne körperlichen Kontakt trainieren. Nach DFB-Mitteilung sollen zunächst zwei Testreihen abgewartet werden, ehe ein Mannschaftstraining in größeren Gruppen erlaubt wird.

Dies bestätigte der DFB. "Solange die beschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist eine Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings – unabhängig der behördlichen Verfügungslage – nicht möglich", hieß es vom Verband. Dies geschehe "zum bestmöglichen Gesundheitsschutz". Immerhin hat der SV Waldhof inzwischen einen Mediziner gefunden, der den Posten als Hygienebeauftragten besetzen könnte. Wann eine erste Testreihe durchgeführt werden kann, bleibt aber unklar.

Die Mannheimer und ihr Trainer haben wenig Verständnis für das Ausbremsen durch den Verband. "Es ist eine schwierige Lage, das sehe ich ein. Aber nach acht Wochen sollte man weiter sein", sagte Trares: "Wenn man die Saison beenden will, kann man nicht permanent etwas ändern." Der 54-Jährige stellte das Trainingskonzept am gestrigen Donnerstag um. Wie vor diesem Hintergrund am 26. Mai die Saison fortgesetzt werden soll, kann er nicht abschätzen: "Vielleicht sollte der DFB Trainer zur Verfügung stellen, damit so trainiert werden kann, wie er es gerne hätte", so der Waldhof-Coach.

Der DFB möchte die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit ab dem 26. Mai fortsetzen. Bis Ende Juni sollen die elf noch ausstehenden Spieltage ausgetragen werden. In den ursprünglichen Plänen des Verbandes wurde allen Klubs eine zweiwöchige Phase eines Mannschaftstrainings zugesagt. Das ist aktuell nicht mehr möglich, wenn der Zeitplan erhalten bleibt.

Der Rückschlag für die Mannheimer ist nur ein neues Puzzleteilchen im skurrilen Streit um den Neustart der Dritten Liga. Längst ist zwischen den Drittligisten aus Jena, Magdeburg und Halle auf der einen sowie dem DFB auf der anderen Seite ein heftiger Konflikt entbrannt. Der Verband hatte die Klubs kritisiert, nachdem die Landesregierungen ihr Trainings- und Wettkampfverbot auf Ende Mai ausgeweitet hatten. Dagegen setzten sich die Verantwortlichen der Vereine zur Wehr. "Mit Fair-Play, Respekt, Integrität, Vielfalt und Solidarität sollen die Grundlagen des Fußballs gestärkt werden. Gerade jetzt in der Ausnahmesituation der Corona-Krise dürfen wir vom DFB Respekt und Fair-Play erwarten", heißt es in einer Stellungnahme des 1. FC Magdeburg.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 18.16 Uhr