Von Ronny Ding

Braunschweig. Am Vormittag war schon darüber gemunkelt worden, rund zwei Stunden vor dem Anpfiff des letzten Auswärtsspiels des SV Waldhof bei Eintracht Braunschweig war es dann amtlich. Via Pressemitteilung gab der Ex-Bundesligist bekannt, dass der Vertrag mit Trainer Bernhard Trares und seinem Co-Trainer Benjamin Sachs nicht über das Saisonende hinaus verlängert wird. Über die Gründe des 54-Jährigen darf spekuliert werden.

"Wundervolle Jahre"

Das Fass zum Überlaufen brachte womöglich die Tatsache, dass der Verein mit den beiden Stammkräften Michael Schultz und Kevin Conrad sowie Jonas Weik keine Einigung darüber erzielen konnte, die letzten beiden Spiele, die nach dem Vertragsende 30. Juni liegen, noch zu bestreiten. Bitter stieß dem Coach schon zuvor auf, dass Conrad offenbar beim Sportlichen Leiter Jochen Kientz wegen seiner Kritik über schleppende Vertragsverhandlungen mit den Spielern mit auslaufenden Verträgen in Ungnade gefallen war und daher mittlerweile beim Regionalligisten SV Elversberg unterschrieb.

Trares selbst wollte einen Vertrag mit einer längeren Laufzeit von wenigstens zwei Jahren. Dies lehnte Kientz jedoch ab. In der Pressemitteilung sprach Trares alle diese Punkte nicht an. "Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass meine Zeit am Alsenweg nach dieser Saison enden wird. Nach zweieinhalb wundervollen Jahren habe ich mich trotz eines Vertragsangebots dazu entschieden, den Verein zu verlassen", wird der Bensheimer zitiert. Wer das Teamzukünftig betreuen wird, ist noch nicht bekannt, der vor einigen Tagen gehandelte Name Marco Pezzaiouli wurde von Kientz postwendend dementiert.

Die in Braunschweig neu formierte Waldhof-Elf mit Gerrit Gohlke und Max Christiansen in der Innenverteidigung und Markus Scholz für den verletzten Timo Königsmann im Tor wurde nach 200 Sekunden kalt erwischt. Martin Kobylanski brachte die Eintracht schnell mit 1:0 in Front (4.), doch die Kurpfälzer zeigten sich unbeeindruckt und Gohlke markierte kurze Zeit später per Kopfball das 1:1 (13.). Mit schnellem Umschaltspiel sorgten die "Buwe" in der Folge immer wieder für Entlastung. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde eine Ecke aber nicht kompromisslos verteidigt und Manuel Schwenk erzielte die 2:1-Halbzeitführung für die Gastgeber (44.).

Der SV Waldhof kam nach der Pause noch einmal zurück und glich durch Valmir Sulejmani erneut aus (58.). Das Spiel blieb offen. Pech für Sulejmani, dass der Pfosten für den bereits geschlagenen Torwart Marcel Engelhardt rettete (71.). Mehr Schussglück hatte Kobylanski, er traf zum 3:2-Sieg für die Eintracht (73.) und riss den SVW aus den letzten Aufstiegsträumen.

"Ich bitte die Fans jetzt einfach nur darum, meine Entscheidung zu akzeptieren", meinte Trares nach dem Abpfiff. Es war in jeder Beziehung ein schlechter Tag für den SV Waldhof.

Braunschweig: Engelhardt – Kessel, Burmeister, Nkansah, Schlüter – Pfitzner – Biankadi (75. Otto), Nehrig (61.Kammerbauer), Kobylanski, Schwenk (61. Pourie) – Bär (79. Becker).

SV Waldhof: Scholz – Marx, Gohlke, Christiansen, Celik (46. Hofrath) – Flick, Schuster – G. Korte, Ferati (79. Bouziane), Gouaida - Sulejmani (86. Koffi).

Schiedsrichter: Sather (Grimma)

Tore: 1:0 Kobylanski (4.), 1:1 Gohlke (13.), 2:1 Schwenk (44.), 2:2 Sulejmani (58.), 3:2 Kobylanski (73.).

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 22.10 Uhr