Von Michael Wilkening

Mannheim. Der SV Waldhof fordert eine "Taskforce Zukunft 3. Liga", beim Chemnitzer FC gibt es einen positiven Corona-Fall und der DFB-Vizepräsident sieht die Zukunft der Spielklasse bedroht: In der Dritten Liga geht es weiter turbulent zu.

Auf der Facebook-Seite des SVW postete Markus Kompp einen öffentlichen Brief, in dem er die Gründung einer Taskforce anregte. "Denn es wird auch eine Zeit nach der Coronakrise geben, auf welche wir uns bereits heute vorbereiten sollten", schrieb der Geschäftsführer. An der Taskforce sollen nach den Vorstellungen von Kompp Experten für Ethik, Wirtschaft, Politik, Sportrecht, Marketing sowie Fanvertreter beteiligt werden. Für die Kostenübernahme der Erarbeitung des Konzepts hat sich laut Kompp SVW-Präsident Bernd Beetz bereit erklärt. "Wir möchten an dieser Stelle zur Rückkehr zur Sachlichkeit beitragen und unsere Unterstützung anbieten", heißt es in dem Brief.

Auch der Liga-Ausschuss gab gestern nach seiner Sitzung die Empfehlung für eine Taskforce. Ein entsprechender Antrag soll auf dem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai eingereicht werden, wie der DFB am Abend mitteilte.

Am Alsenweg wurde gestern die zweite Testreihe auf das Corona-Virus durchgeführt. Bleiben wie beim ersten Durchgang am vergangenen Freitag alle Spieler sowie Trainer- und Funktionsteam ohne positiven Befund, kann Coach Bernhard Trares zum normalen Mannschaftstraining zurückkehren. Das war dem SVW durch den DFB zunächst untersagt worden. Nach wochenlanger Pause und Kurzarbeit ist die Mannschaft froh, wieder Fußball spielen zu können – ganz unabhängig davon, ob die Spielzeit noch beendet werden kann oder nicht.

Die Verbands-Verantwortlichen sind weiter damit beschäftigt, die Voraussetzungen für eine baldige Fortsetzung der unterbrochenen Spielzeit zu schaffen. "Eine Profiliga, die ein Jahr mit dem Spielbetrieb aussetzt – ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Die gesamte Zukunft der 3. Liga als Profispielklasse wäre hochgradig gefährdet, inklusive ihrer Teilnehmer", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth dem kicker.

Beim Chemnitzer FC sorgte unterdessen ein positiver Corona-Fall dafür, dass neben dem betroffenen Spieler zwei Teamkollegen in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt wurden. "Wir sehen, wie schnell sich die Sachlage ändern kann", sagte CFC-Sportdirektor Armin Causevic. Dennoch wollen die Chemnitzer am Dienstag mit dem verbliebenen Kader ins Mannschaftstraining einsteigen, nachdem zwei komplette Corona-Testreihen durchgeführt wurden.

Der CFC möchte sich bestmöglich auf die Fortsetzung der Saison vorbereiten. Frühestens Ende Mai könnte es weitergehen, wenngleich nun auch immer mehr Kritik von Spielerseite nach außen dringt. "Wenn es nach dem DFB geht, hätten wir bis zum 30. Juni elf Liga- und möglicherweise noch zwei Landespokalspiele. Der Spielplan ist Wahnsinn", sagte Christian Beck, Kapitän des 1. FC Magdeburg der Magdeburger Volksstimme. Ganz ähnlich hatte sich Waldhof-Mittelfeldspieler Maurice Deville bereits gegenüber dieser Zeitung geäußert.

Der DFB, dem weiterhin keine übergeordnete behördliche Erlaubnis zur Fortsetzung des Spielbetriebs vorlegt, gerät weiter in die Defensive, weil eine Verlängerung der Spielzeit bis in den Juli hinein viele rechtliche Fragen eröffnet. Es gibt Rechtsgutachten, in denen Probleme aufgezeigt werden, sofern die grundsätzlich bis 30. Juni angesetzte Spielzeit verlängert wird. Hinzu kommen steuerrechtliche Fragen, da das Geschäftsjahr der Klubs am 30. Juni endet.

Die Befürworter einer Fortsetzung, vor allem die Liga-Vertreter aus Bayern, üben Kritik an der Konkurrenz. Michael Henke, Sportdirektor des FC Ingolstadt, sagt: "Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was teilweise betrieben wird von einigen Vereinen. Teilweise ist durchschaubar, was dahintersteckt. Das ist einem Sport nicht würdig." Laut Henke beschäftigen sich einige Klubs nur "mit dem Abbruchszenario". Insgesamt stehen sich Befürworter einer Fortsetzung und Kritiker weiterhin frontal gegenüber.