Mit diesem Team tritt der SV Waldhof im Pokal beim VfR Gommersdorf an. Obere Reihe von links: die Betreuer Lamm, Haas und Tack, Mounir Bouziane, Maurice Deville, Michael Schultz, Marcel Hofrath, Marcel Seegert, die Betreuer Cafaltzis, Schmidt und Mayer; Mittlere Reihe von links: Silas Schwarz, Valmir Sulejmani, Jesse Weißenfels, Florian Flick, Athletiktrainer Dennis Findeisen, Co-Trainer Benjamin Sachs, Trainer Bernhard Trares, Torwart-Trainer Dennis Tiano, Jan Just, Dorian Diring, Benedict Dos Santos, Kevin Koffi. Untere Reihe von links: Mete Celik, Raffael Korte, Mohamed Gouaida, Marco Schuster, Timo Königsmann, Markus Scholz, Miro Varvodic, Jonas Weik, Gianluca Korte, Jan Hendrik Marx und Arianit Ferati. Foto: vaf

Mannheim/Gommersdorf. (eb) Zum Spiel der 3. Runde um den Badischen Verbandspokal empfängt Verbandsligist VfR Gommersdorf am morgigen Mittwoch den Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Anpfiff ist um 19 Uhr. Höher als SV Waldhof geht es im Pokalwettbewerb nicht. Mittlerweile ist zum Teil schon das Achtelfinale gespielt. Der Heidelberger Kreisligist FV Nußloch bekam den Sieger dieser Partie schon zugelost.

Zwischen dem 2:1-Sieg bei FC Carl-Zeiss Jena und dem Heimspiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg wurde das Spiel angesetzt. Waldhof steht nach fünf Spieltagen als Aufsteiger auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Der lang ersehnte Aufstieg in die 3. Liga und der gute Start in die Saison hat in der Kurpfalz eine Euphorie ausgelöst, dass jetzt in Gommersdorf sogar um die 300 Zuschauer und Fans aus Mannheim erwartet werden. Im Jagsttal ist die bekannteste Personalie bei den Waldhöfern der aus Hohebach-Wendischenhof stammende 29-jährige Kevin Conrad. Er kennt das Gommersdorfer Sportgelände bestens, denn als sein Bruder Jan mehrere Jahre beim VfR spielte, war er öfters Zuschauer. Ob Waldhof-Trainer Bernd Trares (54) auf seinen kompletten Kader mitnimmt und auch auflaufen lässt, wird man sehen. Valmir Sulejmani (23), der schon bei Hannover 96 Bundesligaluft geschnuppert hat, und Gianluca Korte (28) bilden im bisherigen Saisonverlauf ein gefährliches Angriffsduo, mit dem die Gommersdorfer Abwehr viel Arbeit bekommen wird.

Parkplatzzuweisungen und Maßnahmen wie Einteilung der geforderten Ordner, Personen bei Essens- und Getränke-ständen haben die Gommersdorfer durch Vorstandssprecher Norbert Sturm und Teammanager Daniel Gärtner vorbereitet. Für einen kleinen Verein wie es der VfR ist, bedeutet dieses Pokalspiel im Umfeld eine logistische Herausforderung. Auf Erfahrungen in den letzten Jahren bei ähnlichen Spielen haben die Gommersdorfer eine gewisse Routine erreicht, die ihnen jetzt zugutekommt.

Anfang August 2011 trafen zum letzten Mal die beiden unterschiedlichen Vereine aus der Stadt und vom Land gegeneinander an. Ebenfalls in der 3. Runde gewann der damalige Regionalligist vor 700 Zuschauern mit 2:0 im Jagsttal. Auf den Tag genau vor zwölf Jahren gewannen die Kurpfälzer vor 750 Zuschauern das Achtelfinalspiel an der Jagst mit 6:1. Als Oberligist strebten sie damals einen Aufstieg in die Regionalliga an, welcher ihnen dann auch am Ende der Saison gelungen ist.

Eines hat der VfR Gommersdorf mit dem SV Waldhof gemeinsam: Beide sind aufgestiegen. Am dritten Spieltag hat nach dem 2:2-Unentschieden in Kirchfeld und der 0:2-Niederlage gegen den VfB Eppingen nun der VfR Gommersdorf den ersten Sieg in der Verbandsliga eingefahren. Der 4:2-Erfolg beim FC Kirrlach war verdient und hat der Hogen-Truppe gezeigt, dass, wenn an die Grenze gegangen wird, man mithalten kann.

Auf jeden Fall war die Freude danach groß und wird die Mannschaft noch mehr zusammen schweißen. VfR-Co-Trainer Tobias Scheifler vorausblickend: "Das war wichtig für uns. Wir wollen die Freude und den Spaß ins Waldhof-Spiel mitnehmen".