Den Ball fest im Blick: Vincenzo Grifo ist bei den Breisgauern, anders als in Hoffenheim, fest gesetzt. Foto: dpa

Von Christoph Ruf

Mannheim. Freiburg hat viele Stammspieler abgegeben und präsentiert sich dennoch in starker Frühform. Wenn der Spruch, wonach einer verhagelten Generalprobe eine brillante Premiere folgt, auch im Umkehrschluss stimmt, müsste dem SC Freiburg vor dem DFB-Pokalspiel beim SV Waldhof am Sonntag (18.30 Uhr) eigentlich Angst und Bange sein.

Schließlich überzeugten die Erstligaprofis in allen Testspiele der Vorbereitung. Zumindest, wenn man einmal vom durchwachsenen Auftakt beim 1:1 gegen den KSC und dem 1:1 gegen Sandhausen am Sonntag absieht, bei dem nur Jugend- und Ersatzspieler zum Einsatz kamen. Bei den Härtetests gegen den polnischen Tabellenführer Gornik Zabrze (4:1) und den Schweizer Topklub FC St. Gallen (3:1) gelangen ebenso deutliche Siege wie gegen den FC Dornbirn (8:1).

Dass der Tabellenachte der vergangenen Saison in der Vorbereitung auch taktisch und fußballerisch zu überzeugen wusste, ist umso überraschender, als er einen Aderlass sondergleichen hinter sich hat. Drei Stammspieler sowie Mannschaftskapitän Mike Frantz haben dem Verein den Rücken gekehrt, mit Janik Haberer könnte bald eine weitere Stammkraft folgen. 37 Millionen Euro haben die Breisgauer bisher an Transfereinnahmen erzielt. Dabei erbrachten die beiden Nationalspieler Luca Waldschmidt (15 Millionen Euro, Benfica Lissabon) und Robin Koch (13 Mio., Leeds United) den Löwenanteil, der langjährige Stammkeeper Alexander Schwolow (sieben Mio., Hertha BSC Berlin), Jerôme Gondorf (0,5 Mio., KSC) und Pascal Stenzel (1,3 Mio.,VfB Stuttgart) brachten auch Geld in die Kasse, aus der bislang nur die Leihgebühr für den niederländischen Mittelfeldmann Guus Til (Spartak Moskau /900.000 Euro) und die Ablöse für Stürmer Ermedin Demirovic (Dep. Alavés/4 Mio.) abflossen.

Vor allem in der Mittelfeldzentrale muss der SC dringend nachlegen, Sportdirektor Klemens Hartenbach hat mehrere Kandidaten im Visier, ist aber nicht bereit, die teils als utopisch empfundenen Ablöseforderungen mancher Vereine zu erfüllen, die natürlich mitbekommen haben, dass Freiburg viel Geld eingenommen hat. Unabhängig von möglichen Verpflichtungen dürfte Nicolas Höfler seinen Stammplatz auf der Sechser-Position sicher haben. Auch Nachwuchsmann Janik Keitel werden gute Einsatz-Chancen eingeräumt.

Wie die neue Mannschaft aussehen könnte, lässt sich allerdings trotz der Baustellen erahnen. Zunächst einmal deutet alles auf ein 4-4-2 als künftige Standardformation hin. Demirovic ist ein klassischer Neuner, der neben Nils Petersen oder Luca Höler die Sturmspitze bilden könnte. Im Mittelfeld sind Höfler und wohl auch Vincenzo Grifo gesetzt. In der Defensive hat Jonathan Schmid seinen Platz ebenso sicher wie der neue Kapitän, Christian Günter, auf der linken Abwehrseite.

In der Zentrale scheint derweil der österreichische Nationalspieler Philipp Lienhart die besten Karten zu haben, während sich Dominique Heintz und Keven Schlotterbeck um die linke Innenverteidigerposition duellieren und Manuel Gulde eher als Ersatz vorgesehen zu sein scheint. Verlassen sollen den Verein noch Marco Terrazzino und Florian Kath, die bei Streich keine Perspektive mehr haben.