Zwickau. (dpa) Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat die Vorrunde in der 3. Fußball-Liga auf einem starken siebten Platz beendet. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares gewann am Samstag beim FSV Zwickau verdient mit 1:0 (1:0) und ist damit nach 19 Spieltagen auswärts weiter ungeschlagen. Vor 5165 Zuschauern erzielte Maurice Deville in der 24. Minute den entscheidenden Treffer nach feinem Pass von Max Christiansen und sicherte den dritten Auswärtssieg in Serie. Zum Jahresabschluss empfangen die Mannheimer am kommenden Samstag den Chemnitzer FC und könnten mit einem weiteren Sieg möglicherweise sogar ins Aufstiegsrennen eingreifen. Waldhof-Trainer Bernhard Trares war nach dem Spiel glücklich über die drei Punkte: "Wir haben über 90 Minuten wenig zugelassen und versucht über Umschaltmomente zu Torchancen zu kommen. Insgesamt hätten wir die Möglichkeiten aber noch besser ausspielen können. Als Aufsteiger sind wir sehr froh die Vorrunde mit 30 Punkten abschließen zu können." Anders sah es bei Joe Enochs, dem Trainer der Zwickauer aus: "Uns haben am Ende die klaren Torchancen gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Deswegen stehen wir am Ende mit leeren Händen da."

Die Kurpfälzer machten sich in Zwickau das Leben aber selbst schwer, weil sie zahlreiche Möglichkeiten ausließen. Daher mussten sie bis zum Schluss um den Erfolg bangen. "Wir müssen die Dinger vorne einfach machen," so Torschütze Deville nach dem Spiel. "In der Rückrunde wollen wir noch mehr Punkte holen." Aus der Rolle fiel ein Teil der etwa 1000 mitgereisten Waldhof-Fans, die wiederholt Pyrotechnik abbrannten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit unterbrach Schiedsrichter Tobias Schultes die Begegnung wegen starker Rauchentwicklung für zwei Minuten.