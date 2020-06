Von Michael Wilkening

Rostock. Der SV Waldhof bleibt im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga und hat eine wichtige Reaktion auf die 1:2-Niederlage vom Samstag gegen Uerdingen gezeigt. Beim FC Hansa Rostock siegten die Mannheimer mit 1:0 (0:0) und trotzten dabei großen Personalproblemen.

Es hatte schlechte Nachrichten vor der Reise an die Ostsee gegeben. Stürmer Valmir Sulejmani hatte sich beim 1:2 gegen den KFC Uerdingen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und stand nicht zur Verfügung. In den beiden Bussen, die sich auf den weiten Weg nach Rostock machten, fehlten aber auch Max Christiansen und Kevin Conrad. Bei Christiansen besteht der Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber. Sollte sich die Diagnose bestätigen, droht der Leistungsträger des SVW monatelang auszufallen. Conrad verletzte sich im Abschlusstraining am Knie – wie lange der Kapitän ausfallen wird, ist aber noch unklar.

Damit fehlten Trainer Bernhard Trares mit Christiansen, Conrad, Marcel Seegert (Leistenprobleme), Dorian Diring (Knorpelschaden) und Valmir Sulejmani (Muskelfaserriss) fünf Stammkräfte. Angesichts der gerade erst begonnenen Spielehatz mit elf Partien in 36 Tagen kann sich der immer dünner werdende Kader negativ für die Mannheimer bemerkbar machen.

Die personelle Malaise sorgte dafür, dass Florian Flick und Gerrit Gohlke ihr Startelf-Debüt bei den Blau-Schwarzen gaben. Eigengewächs Flick spielte neben Marco Schuster im defensiven Mittelfeld, während Winter-Neuzugang Gohlke in die Innenverteidigung rückte. Kevin Koffi agierte für Sulejmani im Sturmzentrum.

Wegen der vielen erzwungenen Wechsel stockte der Kombinationsfluss der Mannheimer in der Anfangsphase. Der FC Hansa bestimmte deshalb die ersten 20 Minuten, ehe sich die Waldhöfer mit dem neuen Personal zurechtgefunden hatten. Dem SVW war anzumerken, dass er zunächst einmal darauf bedacht war, Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Rostocker kombinierten gut in Richtung des Strafraums der Waldhöfer, konnten sich unmittelbar vor dem Tor aber kaum in Szene setzen.

Lukas Scherff hatte in der 18. Minute die beste Chance für Hansa, nach einer Ecke traf der Mittelfeldspieler den Ball aber nicht richtig. Die beste Gelegenheit für den SVW vergab Michael Schultz, dessen Kopfball aber von Hansa-Keeper Markus Kolke abgewehrt wurde (38.).

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie offener, die Mannheimer hatten jetzt mehr Spielanteile. Gleichzeitig führte das aber dazu, dass die Rostocker mehr Räume – und dadurch bessere Chancen – bekamen. Mirnes Pepic (47.) und Pascal Breier (69.) schnupperten am 1:0 für den FC Hansa, ehe Marco Schuster, der aus zwölf Metern frei zum Schuss kam, eine gute Gelegenheit für den SVW vergab.

In der Schlussphase schwanden den Rostockern zusehends die Kräfte, und das nutzten die Mannheimer zum glücklichen Siegtreffer.

Nach einem Zweikampf zwischen Jan-Hendrik Marx und Mirnes Pepic entschied Schiedsrichter Max Burda auf Elfmeter – eine umstrittene Entscheidung. Dem eingewechselten Arianit Ferati war das egal – er drosch den Ball kraftvoll zum 1:0 ins Tor (85.).

Wenige Minuten später bejubelten die Mannheimer den Auswärtssieg euphorisch – zum 32. Mal hintereinander blieben sie in Ligaspielen auf fremden Plätzen ungeschlagen.

Hansa Rostock: Kolke – Riedel, Sonnenberg, Butzen – Ahlschwede, Bölow, Scherff (74. Neidhart) – Vollmann (70. Granatowski), Pepic, Breier (74. Hanslik) – Nartey (82. Opoku).

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Gohlke, Schultz, Hofrath – Schuster, Flick – Deville (89. Just), Gouaida (90. Celik), Gianluca Korte (62. Ferati) – Koffi (62. Bouziane).

Schiedsrichter: Burda (Berlin); Tor: 0:1 Ferati (85., Foulelfmeter);

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 22.36 Uhr

