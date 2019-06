Hitzige Duelle gab es in der Vergangenheit zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen. Zum Auftakt der neuen 2.Bundesliga-Saison gastieren die Kurpfälzer im hohen Norden. Foto: Daniel Maurer/dpa

Sandhausen. (rnz/dpa) Der SV Sandhausen muss zum Auftakt der 2.Bundesliga-Saison 2019/2020 bei Holstein Kiel im hohen Norden antreten. Das geht aus dem am Freitag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor. Die Partie wird entweder am 27., 28. oder 29. Juli ausgetragen, eine genauere Terminierung gab es zunächst nicht.

Es folgen zwei Heimspieltage: Zunächst ist der VfL Osnabrück am Wochenende vom 2. bis 5. August am Hardtwald zu Gast, zwei Wochen später fordert Bundesligaabsteiger 1.FC Nürnberg die Sandhäuser. Zwischendrin am Freitag, 9. August, empfangen die Kurpfälzer Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal.

Am 6. Spieltag (13. bis 16. September) gastiert der SV Sandhausen zum Baden-Derby bei Aufsteiger Karlsruher SC. Zum Baden-Württemberg-Derby mit dem VfB Stuttgart kommt es am 15. Spieltag (29. November bis 2. Dezember).

Den Saisonabschluss für die Sandhäuser bildet das Auswärtsspiel beim ehemaligen Bundesliga-Dino Hamburger SV am Sonntag, 17. Mai , um 15.30 Uhr.

