Von Claus Weber

Bochum. Was für ein verrückter Fußball-Nachmittag! Das 4:4 beim VfL Bochum wird dem SV Sandhausen noch lange in Erinnerung bleiben. Weil der Fußball-Zweitligist zweimal mit zwei Toren in Rückstand lag und zweimal zurückkam. Weil man nach dem 0:2 nach nur neun Minuten mit einem Debakel rechnen musste und nach dem zwischenzeitlichen 2:4 Erinnerungen wach wurden an die 2:5-Niederlage im Ruhrstadion, die Gerd Dais im Sandhäuser-Zweitliga-Premierenjahr den Job gekostet hatte.

Biada: "Endlich, endlich"

Auch Uwe Koschinat war nach den jüngsten vier Pleiten im Februar angezählt. Was wäre bei einer fünften Niederlage in Serie gewesen? "Das weiß ich nicht", sagte er, "aber ich wehre mich mit allem, was ich habe, gegen diesen Trend."

Mit dem späten Ausgleich in der 94. Minute durch einen verwandelten Handelfmeter könnte Philip Türpitz endlich die Wende eingeleitet haben. "Fakt ist, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, der alle Zweifel am Charakter der Mannschaft, die zuletzt aufgekommen sind, widerlegt", sagte der Trainer.

Gleichwohl wollte Koschinat die Leistung nicht schönreden. Teilweise haarsträubende Fehler mit Ballverlusten bei eigenem Spielaufbau hatten die Rückstände immer wieder erst möglich gemacht.

Aber: Im Gegensatz zu den Pleiten im Februar wehrte sich der SV Sandhausen und erspielte sich – wie von Koschinat gefordert – endlich wieder eine Vielzahl von gefährlichen Aktionen. 18 Torschüsse zählte die Statistik auf, fast ein Drittel mehr als den Bochumern gelang. "Bemerkenswert war die hohe Zahl von Torabschlüssen, Ecken und Freistößen", freute sich Koschinat.

Und: Bei Julius Biada ist der Knoten geplatzt. Mit zwei herrlichen Treffern – einem Volleyschuss aus 17 Meter und einem direkt verwandelten Freistoß – gelangen ihm die Premierentore im SVS-Dress. "Endlich, endlich", strahlte der Schütze, den muskuläre Probleme immer wieder zurückgeworfen hatten, "ich habe viel investiert und viel gearbeitet."

Viel Arbeit liegt auch noch vor dem SV Sandhausen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur vier Punkte. Und das Restprogramm hat es mit den Spielen in Hamburg und Stuttgart und den Heimpartien gegen Bielefeld und Hannover in sich.

Schon am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) kommt der FC St. Pauli an den Hardtwald, der nach den jüngsten Erfolgen beim Hamburger SV (2:0) und gegen Osnabrück (3:1) vor Selbstvertrauen strotzt.

Mit Gerrit Nauber wird dann ein wichtiges Puzzleteilchen in der ohnehin schwächelnden SVS-Defensive fehlen. Der Innenverteidiger sah in Bochum die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt.

Die "Rote Karte" zeigten die Zuschauer am Sonntag den Bochumer Ultras, die eine Fan-Freundschaft mit dem FC Bayern verbindet und die sich deshalb genötigt sahen, Schmähplakate gegen Dietmar Hopp auszurollen. Pfiffe und "Ultras raus"-Rufe sorgten dafür, dass die Transparente schnell wieder verschwanden. "So was hat in keinem Stadion – egal wo – etwas zu suchen", sagte SVS-Boss Jürgen Machmeier. Neid und Hass seien jedoch kein Problem, das allein der Fußball habe, sondern ein gesellschaftliches. Und dagegen müsse die Politik angehen und dürfe es nicht noch befeuern. Machmeier: "Es müssen härte und schnellere Strafen ausgesprochen werden, um solche Chaoten nicht nur aus den Stadien, sondern aus unserer Gesellschaft zu verbannen."