Von Claus Weber

Heidelberg/Antalya. Heute um die Mittagszeit werden die Spieler des SV Sandhausen von ihrem Trainingslager aus dem türkischen Lara zurückkehren. Hinter der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat liegt eine arbeitsintensive Woche mit zwei Testspielen. Dem deutlichen 3:0-Erfolg am Donnerstag gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor folgte am Samstagnachmittag ein 0:0 gegen den Drittligisten FC Hansa Rostock.

"Rostock hat uns wesentlich mehr abverlangt als Antalyaspor", sagte Koschinat. Der neue Hansa-Trainer Jens Härtel ließ seine Mannschaft enorm aggressiv pressen. "Deshalb haben wir uns sehr schwer getan." Die beste Möglichkeit vergab Andrew Wooten nach einem Doppelpass mit Felix Müller. Allerdings waren auch die Norddeutschen nicht chancenlos, hatten durch Marco Königs einen Pfostentreffer und Oliver Hüsing verfehlte das von Geburtstagskind Marcel Schuhen behütete Tor nur um Haaresbreite. In der Pause wechselten beide Mannschaften fleißig durch, es kam ein Bruch ins Spiel, das nun nicht mehr ganz so intensiv war wie in den ersten 45 Minuten. Kevin Behrens und Andrew Wooten vergaben weitere gute Möglichkeiten für die Kurpfälzer.

Trotz des torlosen Remis gegen den Drittligisten war Koschinat sehr zufrieden. "Wir hatten am Samstag noch einmal eine richtig gute Einheit zur Abrundung des Trainingslagers", sagte der Coach, "und wir haben alle Spieler ohne Verletzungen gut durchgebracht." Allerdings musste Alexander Rossipal vorzeitig abreisen. Nach der Reha wähnte sich der Außenverteidiger auf einem guten Weg, klagte aber schon im ersten Training über Schmerzen. Wie sich nun herausgestellt hat, ist das Außenband im Knie angerissen, er dürfte länger ausfallen.

Die beiden Neuzugänge Dennis Diekmeier und Sören Dieckmann spielten eine Halbzeit lang "defensiv sehr solide" (so Koschinat), konnten gegen stark pressende Rostocker aber nicht so viele Impulse nach vorne geben wie noch drei Tage zuvor. Tim Knipping, der nach achtmonatiger Verletzungspause gegen Antalyaspor 45 Minuten gespielt hatte, kam am Samstag nur zu einem 30-minütigen Einsatz, warf sich allerdings mit Wucht in die Zweikämpfe und dürfte dabei weiter Sicherheit und Selbstvertrauen gesammelt haben. Beim nächsten Test am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken will ihn Koschinat längere Zeit testen.

Die Generalprobe vor dem Start der Restrückrunde am 30. Januar (20.30 Uhr) beim Hamburger SV bildet das letzte Vorbereitungsspiel am 22. Januar um 15 Uhr beim Liga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth.