Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Preisfrage: Wer hat die meisten Tore für den SV Sandhausen erzielt? Kevin Behrens, die Lebensversicherung des Fußball-Zweitligisten in den vergangenen zwei Spielzeiten? Gerd Dais, der Ex-Profi und Aufstiegstrainer? Publikumsliebling und U23-Trainer Frank Löning, US-Nationalspieler Andrew Wooten oder der Elsässer Regis Dorn? Alle haben zum Höhenflug des SV Sandhausen bis in die 2. Fußball-Bundesliga beigetragen. Doch die Krone gebührt einem waschechten Sandhäuser: Harald Krebs, in den sechziger und siebziger Jahren die Stürmer-Ikone der Region und weit darüber hinaus, hält mit über 500 Toren in knapp zwei Jahrzehnten einen Rekord für die Ewigkeit.

Die Generation von Harald Krebs hat die Fußball-Tradition der 15.000 Einwohner zählenden Gemeinde begründet und es möglich gemacht, dass der SV Sandhausen seit acht Jahren im Konzert der 36 besten deutschen Profi-Klubs mitspielt.

Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erzählt der heute 73-jährige Rekord-Torschütze, dass seine Karriere wegen einer schweren Krankheit am seidenen Faden hing, wie ihm sein Mannschaftskamerad Walter "Mecke" Schneider zu einem Comeback verhalf und er Kontakt zu Größen wie Franz Beckenbauer und Uwe Seeler hatte.

Harald Krebs, wer heutzutage Schüler-Nationalspieler ist und jede Menge Tore schießt, landet fast zwangsläufig in der Bundesliga.

Ich hatte mit dem Karlsruher SC einen Profi-Vertrag abgeschlossen, der mir auch ermöglichte, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann zu machen. Ich habe zwei Jahre lang in Karlsruhe trainiert.

Aber nie für den KSC gespielt?

Das ist richtig. Ich wurde schwer krank. Tuberkulose in der Lunge. Ich war elf Monate in einem Sanatorium im Schwarzwald.

Es drohte das Ende Ihrer Karriere, ehe sie richtig begonnen hatte?

So sah es aus. Meine Eltern haben mir strikt verboten, noch mal Fußball zu spielen.

Sie haben dennoch ein Comeback gefeiert.

Das habe ich Walter Schneider zu verdanken. "Mecke" gab vor einem wichtigen Spiel vor, verletzt zu sein. Weil Not kein Gebot kennt, musste ich für ihn einspringen.

Wie haben Ihre Eltern reagiert?

Mein Vater hat gesagt: Harald, es war klar, dass du wieder Fußball spielen würdest.

Sie waren über Jahre der erfolgreichste Torschütze des SV Sandhausen. Deshalb hat auch der VfB Stuttgart angeklopft.

Mit Trainer Rudi Gutendorf habe ich ein Probetraining vereinbart. Doch zwei Tage zuvor habe ich mich in Weinheim schwer am Knöchel verletzt.

Das klingt fast wie Schicksal. Trotz der verpassten Bundesliga-Laufbahn gibt es Fotos, die Sie mit Franz Beckenbauer und Uwe Seeler zeigen.

Der SV Sandhausen hat damals Freundschaftsspiele gegen Bundesligisten ausgetragen. Es waren bis zu 6000 Zuschauer am Hardtwald. Der Hamburger SV reiste bereits einen Tag vorher an und nahm mit der gesamten Mannschaft an unserer Winterfeier teil. Trainer Schorsch Knöpfle hat in der Festhalle jeden seiner Profis vorgestellt. Übernachtet haben die Hamburger in der "Traube" in Leimen. Dort war eine Hochzeit. Charly Dörfel hat kräftig mitgefeiert. Es war eine andere Zeit. Die Profis waren bodenständig. Keiner war abgehoben.

Wie war der Kontakt zu Franz Beckenbauer?

Ich habe Franz in der süddeutschen Jugend-Auswahl kennengelernt. Sein Fußball war wie von einem anderen Stern. Zum Beispiel mit Pässen mit dem Außenrist. Das kannte man damals nicht. Beim 50-jährigen Jubiläum des SV Sandhausen im Jahr 1966 haben wir uns wieder getroffen. Es war kurz vor der Weltmeisterschaft in England. Wo immer der Kaiser war, um ihn herum war eine Menschentraube. Ich habe mich mit meiner Verlobten Elfie, die später meine Frau wurde, an die Bar zurückgezogen. Franz kam zu mir und hat mich gefragt, weshalb ich mich nicht gleich bei ihm gemeldet hätte. Wir haben uns lange unterhalten. Er ist ein feiner Kerl.

Der SV Sandhausen gehörte der 1. Amateurliga an. Neun Jahre lang haben Sie Saison für Saison die meisten Tore erzielt, häufig weit über 20.

Wir waren eine Macht. Und das fast nur mit Spielern aus Sandhausen: "Mecke" Schneider, Horst Baumann, Peter Schneider, Klaus Hümpel, Rainer Dörr, Heinz Fetzer, Hans Müller, Roland Sohns, Bernd Saul, Aribert Suntz, Günter und Wolfgang Reinhard.

Trotzdem haben Sie mit 28 Jahren Sandhausen verlassen und sind zum ASV Eppelheim gegangen.

Der damalige Spielleiter war der Ansicht, dass ein Mittelstürmer auch viel laufen müsse. Ich war eher ein Strafraumspieler.

Wer hat Sie ersetzt?

Er hieß Frank, kam aus Weinheim. Sie haben ihn den "Sauser" genannt, weil er so viel gelaufen ist.

Hat der "Sauser" Ihre unglaubliche Torquote erreicht?

Er hat sechs oder sieben Saisontreffer erzielt, wenn ich mich recht erinnere.

Der Wechsel nach Eppelheim war nicht Ihr Schaden?

Ich habe in den zwei Jahren in der 2. Amateurliga so viel verdient wie in meiner gesamten Sandhäuser Zeit. Lange gab es am Hardtwald, wenn wir daheim gewonnen haben, neun Mark und für einen Auswärtssieg zwölf Mark. Dazu nach jedem Spiel ein Essen und pro Saison zwei paar Fußballschuhe.

Damit waren alle zufrieden?

So lange, bis wir herausfanden, dass ein Neuzugang vom FV Weinheim, Jochen Hauck, nicht nur wegen der Spargel nach Sandhausen gewechselt ist. Er war der erste Spieler, der Geld bekommen hat.

Wie hat die Mannschaft reagiert?

Wir haben mit Streik gedroht. Der Spielleiter hat gemeint: Dann spielt halt die zweite Mannschaft. Am Ende hat es sich aber gelohnt. Wir bekamen eine Treueprämie. So um die 1000 Mark im Jahr.

Wären Sie ein halbes Jahrhundert später zur Welt gekommen, wären Sie wahrscheinlich schon Millionär.

Klar, man macht sich seine Gedanken. Ein bisschen Wehmut ist schon da. Andererseits, ich habe ein gutes Leben. Ich bin mit Elfie, meiner großen Liebe, seit 52 Jahren verheiratet. Wir haben zwei tolle Kinder. Sascha ist ein bekannter Sänger und Schauspieler, Sabine lebt und arbeitet in Wien. Auch beruflich hat es gepasst. Ich habe die Versicherungsagentur meines Vaters weitergeführt.

Mit 73 wirken Sie erstaunlich fit und gesund.

Meine Frau und ich haben das Radfahren entdeckt. Als Sascha in Lüneburg die Hauptrolle in "Jesus Christ Superstar" spielte, sind wir hoch geradelt. Weil wir immer entlang von Flüssen geradelt sind, kamen 900 Kilometer zusammen. Die einfache Strecke. Und die einwöchige Radtour mit ehemaligen Mitschülern ist seit Jahren Tradition, musste in diesem Jahr aber wegen Corona das erste Mal ausfallen.

Der SV Sandhausen geht im September in seine neunte Zweitliga-Runde. Was sagen Sie zum Aufschwung Ihres Vereins?

Es ist sensationell, was am Hardtwald auf die Beine gestellt wurde. Großes Kompliment an Präsident Jürgen Machmeier und seine Mitstreiter. Ich versuche, bei jedem Heimspiel dabei zu sein und zuzuschauen.

Dann können Sie fachkundig die Chancen in dieser Saison einschätzen.

Ich traue meinem SV Sandhausen einen einstelligen Tabellenplatz zu. (lacht) Den Stürmern Kevin Behrens, Daniel Keita-Ruel und Aziz Bouhaddouz kann ich aber wenig Hoffnung machen. Meine 500 Tore wird so schnell keiner erreichen.