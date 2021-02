Sandhausen. (wob) Besar Halimi, der beim 1:2 in St. Pauli wegen Leisten-Beschwerden fehlte, kehrt auf die Spielmacher-Position zurück. Doch sorgenfrei geht der SV Sandhausen nicht ins badische Derby am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC.

Nikolas Nartey zog sich erneut einen Muskelfaseriss zu. Gegen den KSC hätte er wegen der fünften gelben Karte ohnehin nicht spielen können.

Julius Biada macht weiter die Bandverletzung am Knie zu schaffen. Frühestens im Auswärtsspiel am Samstag in einer Woche in Paderborn ist mit einem Comeback des drittbesten Torschützen zu rechnen.

Rick Wulle kugelte sich im Training die Schulter aus. Wie lange der Torwart aus Ziegelhausen ausfällt, ist noch nicht absehbar.

Darüber hinaus muss vielleicht auch Alexandr Zhirov ersetzt werden, der unter den Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung leidet. Der KSC reist als Fünfter an und gilt bei den auf dem drittletzten Platz stehenden Gastgebern als Favorit.