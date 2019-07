Von Claus Weber

Sandhausen. Warum in die Ferne schweifen? Der SV Sandhausen scheint auf der Suche nach einem Nachfolger für Andrew Wooten fündig geworden zu sein. Beim 4:3-Sieg im Testspiel gegen Sonnenhof Großaspach glänzte Rurik Gislason als dreifacher Torschütze. Der 31-jährige Isländer, der in der letzten Saison kein einziges Mal getroffen hatte, zeigte all jene Eigenschaften, die ein Torjäger haben muss. Schnelligkeit, Selbstvertrauen, Abgebrühtheit.

Die Zuschauer staunten, nicht aber Uwe Koschinat. "Es wäre falsch von einer extremen Überraschung zu reden", sagte der Sandhäuser Trainer, "ich habe Rurik in früheren Zeiten als Mittelstürmer kennengelernt." Durch den Weggang von Wooten und Fabian Schleusener müsse er neue Optionen ausprobieren, sagte der Trainer. Zudem stand Koschinat am Samstag Kevin Behrens nicht zur Verfügung. Bei seiner Frau setzten die Wehen ein, der Stürmer wird zum zweiten Mal Vater.

"Wir wissen, wie kopfballstark Rurik ist, wie er Bälle festmachen oder verlängern kann", meinte Koschinat und lobte: "Er ist eine Waffe im Zentrum, wenn er die Chance hat, seine Geschwindigkeit einzusetzen."

Vor allem funktioniert die Zusammenarbeit mit Dennis Diekmeier vorbildlich. Immer wenn der Kapitän zu seinen Flankenläufen ansetzte und den Isländer bediente, wurde es brandgefährlich im Großaspacher Strafraum. "Wir verstehen uns auf und außerhalb des Platzes sehr gut", sagte Diekmeier.

Erfreulich auch: Zu zwei Gislason-Toren lieferte Mario Engels die Vorlagen. Der neue Linksaußen aus der zweiten niederländischen Liga könnte sich in die erste Elf gespielt haben. Ebenso wie Gerrit Nauber, der am vergangenen Mittwoch als jüngster Neuzugang aus Duisburg an den Hardtwald gekommen war. Der Innenverteidiger und seine Kollegen machten im ersten Spielabschnitt einen guten Job.

Torwart Fraisl zu ungestüm

"Wir hatten in der ersten Halbzeit eine sehr gute Balance zwischen Spielfreude und einer sehr disziplinierten Spielweise nach hinten", freute sich Koschinat, "das war eine überzeuge Leistung - gekrönt durch drei wunderschöne Tore."

Schade nur, dass Sandhausen wieder keinen klaren Testspielsieg landete und auch kein Selbstvertrauen für die in zwei Wochen mit dem Gastspiel in Kiel beginnende Zweitliga-Saison tanken konnte. Kurz vor der Pause holte der neue Torwart Martin Fraisl den allein auf ihn zustürmenden Dimitry Imbongo von den Beinen - und Marco Hingerl drosch den Strafstoß ins rechte Tordreieck (45.). Nur elf Minuten später - beide Teams hatten in der Pause fast komplett durchgewechselt - führte eine ähnliche Situation zum 2:3. Fraisl ging gegen Hottmann ungestüm zu Werke - Nicolas Jüllich, der Sohn des in der Region bekannten Ex-Trainer Gernot Jüllich, schoss den Elfmeter unter die Latte (56.). Schade, der neue Schlussmann gab sonst eine gute Vorstellung ab, war stark bei Standards, zeigte eine gute Körpersprache. SVS-Präsident Jürgen Machmeier - früher mal selbst ein guter Torwart - wollte denn auch nicht zu streng urteilen. "Vor dem ersten Gegentreffer hätte man keinen Elfmeter geben dürfen", sagte er, "auf mich hat Fraisl einen guten Eindruck gemacht, jeder Torwart braucht eine gewisse Zeit, um sich einzugewöhnen."

Licht und Schatten nicht nur beim Torwart, sondern auch bei der Sandhäuser Mannschaft, die gegen den Drittligisten sogar noch den Ausgleich (McKinze/74.) zuließ, ehe Aziz Bouhaddouz nach Vorarbeit des auffälligen Enrique Enrique Pena-Zauner den 4:3-Siegtreffer (84.) markierte.

"Durch unsere Wechsel in der zweiten Halbzeit haben wir komplett den Faden verloren und den Gegner zu Toren eingeladen", seufzte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und fasste zusammen: "Vor der Pause waren wir sehr dominant, danach verbesserungsdürftig."

Zwei Wochen hat Trainer Koschinat noch Zeit für den Feinschliff. Heute Mittag fährt der SVS ins letzte von drei Kurztrainingslagern nach Lautenbach, wo er am Mittwoch um 16 Uhr auf den 1. FC Saarbrücken trifft. Während Mirco Born, der sich dem FSV Frankfurt angeschlossen hat, nicht mehr dabei ist, wird Philipp Förster die Reise in den Schwarzwald mit antreten. Nach einem Bericht des Fachblatts kicker ist der VfB Stuttgart am SVS-Spielmacher interessiert. Doch Mikayil Kabaca wiegelte nach Rücksprache mit Präsident Machmeier gleich ab. "Zu diesem Zeitpunkt ist Philipp Förster unverkäuflich", erklärte der Sportliche Leiter gegenüber der RNZ, "wir hatten eine Frist gesetzt, zu dem wir den Spieler zu der festgesetzten Summe hätten gehen lassen, die ist nun verstrichen. Ein Verkauf ist für uns kein Thema."

Sandhausen, 1. Halbzeit: Fraisl - Diekmeier, Verlaat, Nauber, Dieckmann - Taffertshofer, Paurevic, Zenga - Gíslason, Förster, Engels. 2. Halbzeit: Fraisl - Klingmann, Hauk, Zhirov, Rossipal - Linsmayer, Frey - Pena Zauner, Förster (70. Müller), Scheu - Bouhaddouz.

Großaspach, 1. Halbzeit: Reule - Behounek, Slamar, Gehring, Burger - Häusl, Hingerl - Ünlücifci, Röttger - Martinovic, Imbongo. 2. Halbzeit: Fromann - Slamar, Dem, Leist, Poggenberg - Sommer, Jüllich - Bösel, Hingerl - Hottmann, McKinze.

Tore: 1:0 Gíslason (15.), 2:0 Gíslason (24.), 3:0 Gíslason (33.), 3:1 Hingerl (45. Foulelfmeter), 3:2 Jüllich (56. Foulelfmeter), 3:3 McKinze (74.), 4:3 Bouhaddouz (84.).