Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Für den Sandhäuser Geschäftsführer Volker Piegsa wäre es eine "Bereicherung für den deutschen Fußball", falls Jürgen Machmeier übermorgen in Berlin in eines der Spitzen-Gremien der Deutschen Fußball Liga (DFL) gewählt wird. Der Präsident des Kurpfälzer Zweitligisten wirft gleich zweimal seinen Hut in den Ring. Er kandidiert als einer von fünf Bewerbern sowohl fürs Präsidium oder ersatzweise für Positionen im Aufsichtsrat. Der 58-jährige Multi-Unternehmer, der den Dorfverein mit Tatkraft und einem unerschütterlichen Selbstvertrauen aus der Oberliga in die Zweite Liga geführt hat, ist überzeugt: "Es wäre gut, wenn auch die kleineren Klubs eine Stimme bekommen würden."

Bei seiner Bewerbung genießt Machmeier innerhalb des Vereins großen Rückhalt. Jürgen Rohm, Geschäftspartner und Vize-Präsident, erklärt: "Ich kenne Jürgen seit 40 Jahren. Er würde der DFL dank seines Fußball-Sachverstandes, aber auch durch seine unternehmerischen Qualitäten gut tun." Auch an der Basis weiß man Machmeiers Fähigkeiten zu schätzen. "Er ist kompetent und engagiert", lobt Stadion-Techniker Jochen Kadel.

Nach dem ersten Sieg im dritten Zweitliga-Spiel - dem 3:2 über Nürnberg - hat die Rhein-Neckar-Zeitung mit dem Präsidenten des SV Sandhausen gesprochen.

Jürgen Machmeier, man hat Ihnen angesehen, wie sehr Sie am Freitagabend in der Schlussphase gelitten haben. Wie groß war die Erleichterung nach dem späten Siegtreffer von Philip Türpitz?

Riesengroß. Es wäre das dritte Spiel hintereinander gewesen, das wir trotz starker Leistung nicht gewonnen hätten. Erfreulich ist auch, dass die Diskussion vom Tisch ist, wir könnten keine Tore schießen. Kevin Behrens hat sein zweites Saisontor gemacht, Mario Engels hat gezeigt, dass er nicht von ungefähr 24 Saisontore für Kerkrade erzielt hat und unserem Neuzugang Philip Türpitz haben knapp 30 Minuten gereicht, um seine Torgefährlichkeit unter Beweis zu stellen.

Der Ärger über den Schiedsrichter trat in den Hintergrund?

Tatsache ist, dass dem Nürnberger 2:2 eine Fehlentscheidung vorausging. Hätten wir nicht gewonnen, wären wir im dritten Spiel hintereinander durch falsche Schiedsrichter-Entscheidungen um Punkte gebracht worden.

Wie schon bei den 0:1-Niederlagen im Pokal und bei der Punktspiel-Heimpremiere gegen Osnabrück hat der SV Sandhausen mit sehenswertem Offensiv-Fußball überrascht.

Wir haben sowohl den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach als auch den Aufstiegs-Anwärter 1. FC Nürnberg, zumindest in der ersten Halbzeit, regelrecht an die Wand gespielt. Das ist um so beachtlicher, als wir ein knappes Dutzend Neuzugänge integrieren müssen.

Fast zum Verhängnis geworden wäre das Gegentor zum 1:2 kurz vor der Pause. Ein Torwart-Fehler, nach dem das Spiel kippte. Sie waren selbst Torwart.

Deshalb habe ich auch Verständnis für Martin Fraisl. Er war in der ersten Halbzeit fast beschäftigungslos. Für einen Torwart ist das gefährlich. Es war sein erster Fehler. Wir haben Vertrauen zu ihm.

Tragen wir zu dick auf, wenn wir behaupten: Der SV Sandhausen hat in dieser Saison die spielerisch beste, aber auch teuerste Mannschaft seit dem Aufstieg vor sieben Jahren in die Zweite Liga.

Wir haben erst den dritten Spieltag. Aber ich bin sicher, dass wir an dieser Mannschaft noch viel Freude haben werden. Aber teuer.

Kapitän Dennis Diekmeier und WM-Teilnehmer Rurik Gislason werden ihren Preis haben. Der Abschluss mit Denis Linsmayer bis 2022 war sicher auch nicht ganz billig, und gerade hat Sandhausen der Versuchung widerstanden, von Union Berlin nahezu zwei Millionen Euro für Philipp Förster zu kassieren und stattdessen seinen Vertrag um drei Jahre verlängert.

Diese Entscheidung haben wir bewusst getroffen, weil Philipp eine derart hohe Qualität hat und so wichtig für uns ist, dass sein Verlust durch die Ablöse nicht ausgeglichen worden wäre. Wir sind solide aufgestellt. Wir haben uns - nach sorgfältiger Überlegung - finanziell was gegönnt. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Investitionen auszahlen werden.

Gegen Mönchengladbach war das Stadion nicht ausverkauft, gegen Nürnberg gaben die Fans der Gastmannschaft den Ton an. Was muss Sandhausen tun, damit die Zuschauer die Anstrengungen belohnen.

Einfach weiter gut Fußball spielen und möglichst oft gewinnen. Die Zuschauer, die am Freitagabend am Hardtwald waren, werden wieder kommen.