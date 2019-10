Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Fußball ist Tagesgeschäft. Mit wechselnden Momentaufnahmen. Als der SV Sandhausen Ende August nach drei Siegen in Folge auf dem Relegationsrang zur Bundesliga stand, regten sich Hoffnungen. Überraschend schnell schien die Philosophie des Trainers, der zum ersten Mal einen eigenen Kader zusammen stellen durfte, Früchte zu tragen. Kampfstark und kantig wünscht sich Uwe Koschinat seine Profis. Körperbetont und auf schnellstem Weg zum Tor – so mag er es am liebsten.

Jetzt, knapp zwei Monate später, ist die (Aufbruch)-Stimmung am Kippen. Nach fünf sieglosen Spielen ist die Abstiegszone bedrohlich nahe. Das Heimspiel am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den SV Wehen-Wiesbaden hat Weichen stellenden Charakter. Für ein abschließendes Urteil ist es zu früh, doch die Antwort auf die Frage, wie gut sich Sandhausen verstärkt hat, fällt nach dem ersten Saisondrittel nicht eindeutig aus.

Von den zwölf Spielern, die kamen, haben nur drei einen Stammplatz: Torwart Martin Fraisl, Innenverteidiger Gerrit Nauber und – mit Abstrichen – Stürmer Aziz Bouhaddouz. Wegen des späten Klassenerhaltes sei die Zeit knapp gewesen, gibt Koschinat zu bedenken. Und: „Wir haben nicht die klassischen Zweitliga-Neuzugänge verpflichtet.“

Zumindest um eine Hoffnung ist man am Hardtwald ärmer. Besar Halimi scheint nicht der Mann zu sein, der Philipp Förster ersetzen kann. Das sieht wohl auch der Trainer so: „Förster ist einer der überragenden Spieler der Zweiten Liga und Halimi kam in der zurückliegenden Runde nur unregelmäßig zum Einsatz.“

Nicht überzeugen konnten bei ihren wenigen Einsätzen Ivan Paurevic und Marlon Frey, Mario Engels schwächelt nach verheißungsvollem Beginn, Julius Biada und Philip Türpitz leiden darunter, dass sie wegen Verletzungen Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnten. Roman Hauck und Enrique Pener Zauna soll die Zukunft gehören.

Nicht alle seien bei hundert Prozent gewesen, was Leidenschaft und Gier angeht, fand Präsident Jürgen Machmeier nach dem 0:1 in Regensburg. Ein Vorwurf, der nicht auf Robin Scheu zutrifft. Im Gegenteil, so meinen Fans, der 24-jährige Flügelstürmer wäre manchmal zu ungestüm, zu wild in seinen Aktionen. „Das ist mein Spiel: Laufen und Kämpfen“, sagt Scheu, der im Interview alles andere als einen ruppigen, sondern einen ausgesprochen netten Eindruck macht.

„Es gibt wenige, die mit so viel Herz bei der Sache sind“, macht Koschinat keinen Hehl aus seiner Sympathie. „Männlich“ und „kriegerisch“ sind zwei Lieblingsbegriffe des Trainers. „Ich glaube, sie passen zu mir“, sagt der Hesse, bei dem der Weg zum Profi nicht vorgezeichnet war.

Von Neu-Isenburg wechselte er zum nahen Bieberer Berg. Bei den Offenbacher Kickers, wo er neun Jahre war, arbeitete er sich aus der zweiten Mannschaft in die Regionalliga hoch. Dann musste er eine Entscheidung treffen. Denn zeitlich ließen sich die Ausbildung zum Speditions-Kaufmann, die er nach dem Fachabitur begonnen hatte, mit dem Training in der Vierten Liga nicht vereinbaren.

Von Offenbach ging er 2017 zum Drittligisten Fortuna Köln. Bei Uwe Koschinat erlebte er seine beste Zeit, doch als der Trainer vor einem Jahr Köln in Richtung Sandhausen verließ, hatte er es schwer. Nachfolger Thomas Kaczmarek stand weniger auf Krieger. Obwohl er einer der besten Torschützen war, musste er zeitweise zuschauen. Im Nachhinein behielt Scheu Recht: Der Profi stieg auf, der Trainer ab.

Beim Zweitligisten war Scheu bis auf einmal in allen Spielen dabei, zweimal von Beginn an. Er findet das sei eine gute Bilanz und auch sonst könne er nicht klagen. „Ich bin ein offener Typ, finde schnell Kontakt.“ Biada kennt er aus Köln, Bouhaddouz ist auch aus Südhessen.

Für den Neu-Isenburger, der jetzt in Leimen wohnt, hat das Spiel heute Abend gegen Wehen Derby-Charakter. Er sagt: „Wir werden alles tun, um zu gewinnen.“ Eine Niederlage würde die Diskussionen verschärfen. Bei einem Sieg könnte Sandhausen in der engen Zweiten Liga sogar auf den sechsten Platz klettern.

Sandhausen. Alles halb so schlimm. Vor dem Montagabend-Spiel gegen den SV Wehen-Wiesbaden (Beginn: 20.30 Uhr/direkt nur im Pay TV von Sky) beruhigt Uwe Koschinat besorgte Fans. "Der Trend spricht zwar gegen uns", stellt der Trainer des SV Sandhausen fest, "aber unsere Leistungen sind besser als die Ergebnisse." Gleichwohl, vom Hoffnung machenden dritten Platz stürzten die Kurpfälzer auf Rang 13 ab.

Seit fünf Spielen warten sie auf einen Sieg. Nur zwei magere Punkte stehen in dieser Zeit zu Buche. Kein Wunder, dass es rumort in der Fanszene. Die vergangene Saison wirkt nach. Erst in den letzten zehn Minuten des letzten Spieltages schaffte Sandhausen den Klassenerhalt.

"Es sind nicht alle Spieler bei hundert Prozent Einsatzwille, Gier und Leidenschaft", übte Jürgen Machmeier nach dem 0:1 bei Jahn Regensburg Kritik. Kapitän Dennis Diekmeier gab dem Präsidenten Recht.

Am Freitag bei der Pressekonferenz äußerte Koschinat keine grundsätzlichen Zweifel an der Berufsauffassung seiner Profis. Seine Diagnose: Es fehlt die Effizienz. "Wir waren bei den 0:1-Niederlagen gegen Osnabrück, in Karlsruhe und Regensburg keinesfalls die schlechtere Mannschaft. Im Gegenteil", erklärt der 48-jährige Fußballlehrer, "wir müssten fünf bis sechs Punkte mehr haben."

Nicht wegdiskutieren lässt sich, dass sich die Sandhäuser - namentlich auswärts - schwer mit dem Toreschießen tun. Der neben Hannover und Darmstadt schwächste Sturm der Zweiten Liga ist mit zehn Treffern in zehn Spielen am Hardtwald zuhause. Davon hat der fleißige Kevin Behrens vier Tore erzielt, Sturmkollege Aziz Bouhaddouz war zweimal erfolgreich, allerdings nur in der Hälfte der Spiele dabei. Er droht auch am Montagabend auszufallen. Am Mittwoch im Training zog sich der 32-Jährige eine Muskelverletzung in der Wade zu.

Zum Vergleich: Manuel Schäffler vom kommenden Gegner hat bereits achtmal getroffen, wiewohl seine Mannschaft Schlusslicht ist. Ganz überraschend kommt die Torflaute nicht. Mit Philipp Förster, Andrew Wooten und Fabian Schleusener hat ein Trio den Verein verlassen, das in der vergangenen Saison für rund ein Drittel der Tore verantwortlich war. Koschinats Klage ist nachvollziehbar: "Wir haben unfassbar viel Qualität verloren." Der Trainer bittet um Geduld: "Gerade die neuen Spieler brauchen Zeit." Er wirbt um Verständnis: "Leistungsdellen sind normal. Wer Sandhausen zwischen Platz drei und sechs vermutet, unterliegt einem Irrglauben."

Wehen kommt als Tabellenletzter. Aber mit Selbstvertrauen. Aus den letzten drei Spielen holten die Hessen sieben Punkte. Der 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart war eine Riesen-Überraschung. Nach 23 Gegentoren in den ersten sieben Spielen stand - beim 0:0 gegen Heidenheim und dem 2:0 gegen Osnabrück - zweimal die Null. Mit dem Österreicher Heinz Lindner, der mal zwei Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt bestritt und bis zum Sommer Stammkraft beim Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich war, kam ein neuer Torwart.

Trainiert wird er von Marjan Petkovic, einem Freund des langjährigen Präsidiumsmitgliedes Dieter Herzog. Während seiner Zeit am Hardtwald hat Petkovic maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Sandhausen für die dritte Liga qualifizieren konnte.

Ein alter Bekannter ist auch Moritz Kuhn. Der inzwischen 28-jährige Flügelmann hatte in Sandhausen anders als jetzt in Wehen keinen Stammplatz. Publikums-Liebling war dagegen Alf Mintzel, der im Sommer mit 37 als einer der ältesten Drittliga-Profis seine Karriere beendete und am Montagabend Co-Kommentator bei Sky sein wird.

Für Sandhausen hat das Spiel Weichen stellende Bedeutung. Die Abstiegszone könnte gefährlich nahe rücken, das Restprogramm in diesem Jahr mit Spielen in Hannover und Bielefeld sowie daheim gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV hat es in sich. Koschinat macht Mut: "Wir sind stark genug, um Wehen zu besiegen. Dann sind wir wieder im Soll."