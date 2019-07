Von Claus Weber

Sandhausen. Petrus hatte ein Einsehen. Nachdem es eine Stunde lang wie aus Eimern geschüttet hatte, hörte der Regen am Freitagabend fast rechtzeitig auf zur Teampräsentation und dem öffentlichen Training des SV Sandhausen, das nicht nur wegen des aufgeweichten Rasens kurz ausfiel. "Unser Training dient der aktiven Regeneration", erklärte Uwe Koschinat. Schon am Samstag um 13 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Testspiel am Hardtwald gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Der Drittligist sei der richtige Sparringspartner, meinte der Trainer, weil er schon nächste Woche in die Saison startet. Ein echter Gradmesser. "Wir steigern uns allmählich", sagte Koschinat. Am nächsten Mittwoch testen die Sandhäuser im Trainingslager im Schwarzwald gegen den "gefühlten Drittligisten" 1. FC Saarbrücken, dann kommt schon die Generalprobe bei einem Bundesligisten (unter Ausschluss der Öffentlichkeit), ehe die Zweitliga-Saison am 27. Juli mit dem Gastspiel bei Holstein Kiel beginnt.

Die Vorbereitung hatte Licht- und Schattenseiten. "Mit der Kaderzusammenstellung bin ich sehr zufrieden", sagte Koschinat, "die Gruppe ist unheimlich schnell zusammengewachsen." Rasch seien klare Hierarchien entstanden, Spieler wie Dennis Diekmeier, aber auch die Neuen Gerrit Nauber, Ivan Paurevic oder Rückkehrer Aziz Bouhaddouz seien gewohnt, Führungsrollen zu übernehmen.

Andererseits war die Vorbereitung stark beeinträchtigt. Die Neuzugänge Mario Engels und Robin Scheu verletzten sich gleich zu Beginn und trainieren erst jetzt wieder mit. Julius Biada und Philip Türpitz - beide ebenfalls neu am Hardtwald - fallen mit Muskelfaserrissen unbestimmte Zeit aus. Und auch die Routiniers Tim Kister (Mittelfußbruch) und Markus Karl (Kreuzband- und Meniskusriss) werden noch eine ganz Zeit lang fehlen.

Gar nicht mehr dabei ist Mirco Born, der zuletzt nach Meppen ausgeliehen war und gestern seinen Vertrag auflöste. Sein neuer Verein soll heute im Rahmen des Testspiels gegen Großaspach bekannt gegeben werden.