Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wer möchte gerne eklig sein? Dumme Frage? Oder? Einer streckt den Finger. Trainer Uwe Koschinat wünscht sich die Zeit zurück, als der SV Sandhausen in der Zweiten Liga noch als "ekliger" Gegner galt und die Raubeine aus der Kurpfalz gefürchtet waren.

Seit diesem Jahr ist das nicht mehr der Fall. Mit nur zehn Punkten aus 15 Spielen belegt der Zweitligist vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld den vorletzten Tabellenplatz.

Mit den länger verletzten Tim Kister und Tim Knipping fehlen zwei Profis, die für eine "dreckige" Spielweise stehen. "Dreckig" ist in Fußballerkreisen kein Schimpfwort, sondern ein Prädikat. Es bezeichnet die Fähigkeit, an Grenzen zu gehen und manchmal auch ein bisschen darüber hinaus.

Stefan Kulovits, der den Spitznamen "Kampfgelse" hat, ist auch einer, der dorthin geht, wo es weh tut. Doch der Haudegen ist mit seinen 35 Jahren nicht mehr der Jüngste. In dieser Runde hat er erst fünf Pflichtspiele bestritten. Am Sonntag könnte er ein Comeback feiern.

Schleichend und über die Monate fast unbemerkt ist dem SV Sandhausen die Robustheit abhanden gekommen. In Bielefeld wünscht sich der Trainer zumindest mal einen "mannhaften" Auftritt. Denn im "Fußballtempel" auf der Alm müssen seine Profis mit einem "brutalen Fight" und "körperbetont auftretenden" Gastgebern rechnen. Prophezeit Uwe Koschinat.

Die Ostwestfalen haben zwar neunmal hintereinander nicht gewonnen und ihre letzten fünf Heimspiele verloren, doch das 2:2 vor einer Woche im Ostwestfalen-Derby beim SC Paderborn werten Beobachter als Wende zum Guten. Zumal der beliebte Trainer Jeff Saibene die lange Negativserie nahezu unbeschadet überstand Vorstand und Fans stehen hinter dem Luxemburger.

Auch Uwe Koschinat genießt Rückendeckung. "Der Trainer brennt. Er tut alles", erklärte Jürgen Machmeier nach dem 1:2 gegen Heidenheim, dem sechsten sieglosen Pflichtspiel in Folge. Es stimmt: Fragen erwidert der 47-jährige Fußballlehrer nicht mit Floskeln, er bemüht sich um eine differenzierte Betrachtungsweise.

"Es ist für Bielefeld ein richtungsweisendes Spiel", glaubt Koschinat, "mit einem Sieg könnte man erst mal für Ruhe sorgen." Und sich zumindest vorerst aus dem Kreis der akut bedrohten Mannschaften verabschieden.

Am Hardtwald ist dagegen die Hoffnung auf ein sorgenarmes Weihnachtsfest geschwunden. Uwe Koschinat, der sich gewünscht hatte, mit 18 Punkten in die Pause zu gehen, mag mittlerweile nicht mehr rechnen, sondern nur noch "von Spiel zu Spiel" denken. Eine der wenigen Floskeln, die er sich gestattet.

Immerhin, in den Partien am Sonntag in Bielefeld, eine Woche später zuhause gegen Jahn Regensburg und drei Tage vor Heiligabend ebenfalls daheim gegen Greuther Fürth werden noch neun Punkte vergeben. Auch wenn eine volle Ausbeute unwahrscheinlich ist nach der jüngsten "Ergebnisdelle" (Koschinat).

Andrew Wooten, der gegen Heidenheim ein suboptimales Jubiläum feierte - der 29-jährige Angreifer bestritt sein 150. Zweitligaspiel - wird auf der "Alm" wieder von Beginn an stürmen. Mit zwei Angreifern hat Sandhausen etwas mehr Durchschlagskraft.

Stark gefährdet bleibt der Einsatz von Rurik Gislason. Der isländische Nationalspieler und WM-Teilnehmer plagt sich mit einer Zerrung an der Oberschenkel-Rückseite. Fehlen wird mit Sicherheit Denis Linsmayer, der wegen der fünften gelben Karte zuschauen muss. Vermutlich wird sich Koschinat für den erfahrenen Stefan Kulovits entscheiden. Das Punktspiel-Debüt von Emmanuel Taffertshofer ausgerechnet im Bielefelder Hexenkessel ist unwahrscheinlich.

SVS: Schuhen - Klingmann, Verlaat, Karl, Paqarada - Kulovits, Jansen - Förster, Vollmann - Wooten, Schleusener.