Von Claus Weber

Sandhausen. Die Vorstandschaft des SV Sandhausen war sich nach dem 0:3-Debakel beim Karlsruher SC rasch einig: Das Spiel abhaken und nach vorne schauen. Ganz so einfach haben es sich die Mannschaft und Uwe Koschinat nicht gemacht. Die Niederlage habe die Spieler noch lange beschäftigt, sagte der Trainer: "Und sie haben Scham empfunden."

Denn statt beim Tabellenschlusslicht den dritten Sieg im vierten Spiel einzufahren und sich oben festzusetzen, war die Derby-Pleite ein krasser Rückschlag. "Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mich sehr enttäuscht", sagte Koschinat. Die Mängelliste, die der Trainer anzusprechen hatte, war lang und betraf alle Mannschaftsteile: Der Sturm zu harmlos, das Mittelfeld nach vorne ideen- und nach hinten planlos, die Abwehr unsortiert. Selbst Schlussmann Martin Fraisl – sonst der Fels in Brandung – leistete sich einen groben Fehler. "Wir waren nur zwischen der 5. und 30. Minute gut strukturiert", sagte Koschinat, "aber sonst chancenlos."

Das ist bitter, weil die Erwartungen am Hardtwald gestiegen sind nach der starken Serie im Frühsommer und angesichts prominenter Neuzugänge wie Diego Contento, Alexander Esswein oder Daniel Keita-Ruel. Die Frage stellt sich nun, ob die Pleite im Wildpark ein einmaliger Ausrutscher war oder ob die Mannschaft doch nicht so gut zusammengestellt worden ist, wie Trainer, Präsidium, Umfeld und Fans dachten.

Das nächste Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen den SC Paderborn könnte Aufschluss geben, wird zum Charaktertest. Denn die Ostwestfalen sind ein Gegner, der Sandhausen alles abverlangen wird und pflegen unter Trainer Steffen Baumgart einen extrem offensiven Spielstil. Koschinat erwartet 90 Minuten Fußball mit hohem Unterhaltungswert, aggressive, mutige Gegner.

Ein Nachteil für den SVS: Nach saisonübergreifend 18 Spielen ohne Sieg, die letztlich zum sofortigen Abstieg aus der Bundesliga führten, feierte Paderborn ausgerechnet am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 gegen Hannover 96 den ersten Dreier. "Die kommen mit neuem Selbstvertrauen", sagt der Coach. Sandhausen dagegen ist nach der Derby-Pleite in Karlsruhe angeschlagen.

Zumal mit Julius Biada einer der auffälligsten Spieler der letzten Monate wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen ausfällt. Wer ihn ersetzen soll, wollte Koschinat am Freitag bei der Pressekonferenz, die erstmals wieder virtuell abgehalten wurde, nicht verraten. Auch nicht, ob er an der bis zum KSC-Spiel bewährten Dreier-Abwehrkette festhalten wird. Nur eins kündigte der Trainer an: Neuzugang Esswein wird spielen. "Seine Erfahrung und Fitness bedingen eine Startelf-Nominierung", sagte Koschinat, "sonst hätten wir einen solchen Spieler nicht verpflichten brauchen."

Gute Chancen zu spielen und mehr Stabilität ins defensive Mittelfeld zu bringen, hat Denis Linsmayer, der nach seiner schweren Gehirnerschütterung in Karlsruhe noch einmal pausiert hatte.

Fehlen werden am Sonntag dagegen die Zuschauer. Man habe sich wegen der stark steigenden Corona-Fallzahlen in Abstimmung mit den Behörden dazu entschieden, erklärte Pressesprecher Markus Beer. "Das ist wahnsinnig schade", sagte Uwe Koschinat, "gerade erst waren die Zuschauer zurückgekehrt und das Heimspiel gegen St. Pauli habe sich endlich wieder als ein solches angefühlt."

Der Hardtwald-Hörfunk überträgt ab 13.20 Uhr. Alles Infos dazu auf www.svs1916.de

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Contento – Scheu, Linsmayer, Nartey, Ouahim, Esswein – Behrens.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 20.31 Uhr

Zweitliga-Spiel gegen Paderborn ohne Zuschauer

Sandhausen. (dpa) Aufgrund der steigenden Zahl von Corona-Fällen wird der SV Sandhausen das Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag ohne Zuschauer austragen. Diese Entscheidung habe der Verein mit den zuständigen Behörden getroffen, teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit.

Der Grund sei, dass die Zahl der Neuinfektionen im Umkreis einen Grenzwert überschritten haben.