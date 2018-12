Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Koschinats sind eine ausgesprochen nette Familie. Opa Wolfgang, Sohn Ole und Mama Kyra - Nesthäkchen Liv war daheim in Köln geblieben - spendeten Papa Trost nach dem unbefriedigenden 0:0 beim Jahresfinale gegen Fürth. Doch nett gibt keine Punkte. Nett ist aber die Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima, das die Grundlage dafür sein soll, dass dem SV Sandhausen nach dem "Seuchenjahr 2018" im neuen Jahr der Klassenerhalt gelingt.

Der RNZ hat Uwe Koschinat ein sehr persönliches Interview gegeben. Der 47-jährige Fußballlehrer verrät, wie er Weihnachten und Silvester feiert, wie er auf das zu Ende gehende Jahr zurückblickt, welche guten Vorsätze er für 2019 hat und ob er im Falle eines Abstiegs des SV Sandhausen bereit ist, seine Arbeit am Hardtwald fortzusetzen.

Uwe Koschinat, in England wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem so genannten Boxing Day, Fußball gespielt. Wäre das nicht eine Möglichkeit, die Terminnot bei uns zu mildern?

Ich bin ein Freund von Traditionen, denn sie sind Pfeiler im gesellschaftlichen Leben. In England ist an Weihnachten Premier League, bei uns gehört Weihnachten der Familie. So soll es bleiben.

Wie darf man sich das Fest bei den Koschinats in Köln vorstellen?

Wir gehen mit der Schwiegermutter in die Kirche, feiern dann Heilig Abend im engsten Kreis. Am ersten Weihnachtsfeiertag besuchen wir die Familie meiner Frau, am zweiten fahren wir zu meiner Familie nach Koblenz.

Der Fußball ist kein Thema?

Ich versuche, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber Trainer bleibt Trainer. Ich ertappe mich dabei, wie ich mir hin und wieder Notizen mache.

Weil Uwe Koschinat brav und fleißig war, erfüllt ihm das Christkind drei Wünsche.

Mir fallen spontan nur zwei ein. Ich wünsche mir, dass Tim Kister und Tim Knipping nach ihren schweren Verletzungen bald wieder spielen können. Und es wäre schön, wenn es ein Gerät gäbe, das mich schnell von Sandhausen nach Köln zu meiner Familie bringt.

In sieben Tagen geht das Jahr 2018 zu Ende. Wie feiern Sie Silvester?

Ganz ruhig. Mit meiner Frau und unserer Tochter Liv, weil ich davon ausgehe, dass unser Sohn Ole eigene Pläne hat.

Wenn Sie das Jahr Revue passieren lassen, was waren die wichtigsten Ereignisse?

Mein Wechsel nach Sandhausen. Nach jeweils sieben Jahren in Köln und Koblenz, was zeigt, dass ich ein sehr beständiger Mensch bin. Der 4:0-Sieg in meinem ersten Spiel gegen Ingolstadt war emotional sehr aufwühlend. 2018 ist eines der Jahre, die ich nie vergessen werde.

Welche guten Vorsätze haben Sie fürs neue Jahr?

Die gleichen wie bei jedem Jahreswechsel. Ein paar Kilo weniger würden mir gut tun. Doch es wird schwer. Meine Frau kocht gut und wir gehen auch gerne essen. Hausmannskost. Rouladen, Schnitzel und so. Mein einziges Laster.

Dann wird es höchste Zeit für sportlichere Fragen. Vom 7. bis 14. Januar ist der SV Sandhausen im Trainingslager in der Türkei. Was darf im Gepäck des Cheftrainers nicht fehlen?

Ich lese gerne. Querbeet. Aber ich fürchte, dafür werde ich diesmal wenig Zeit haben. Ich werde viele Gespräche führen und versuchen, die Mannschaft optimal auf die schwere Restrückrunde vorzubereiten. Wenn dann am Abend noch ein halbes Stündchen bleibt, freue ich mich auf die gemütliche Runde mit meinen Trainer-Kollegen und auf das Bierchen danach. Ich betone: Ein Bierchen.

Die Unentschieden in den beiden letzten Heimspielen haben den SV Sandhausen nicht wirklich weitergebracht.

Weil Ingolstadt, Magdeburg und Duisburg verloren haben, hat sich unsere Situation zumindest nicht verschlechtert. Auch Bielefeld bleibt in Reichweite. Ich habe meinen Spielern eine Hausaufgabe mit in die Weihnachtsferien gegeben. Sie sollen aufschreiben, dass sie es - außer gegen Ingolstadt und Aue - in allen Spielen besser machen können als in der Vorrunde. Die Zettel sollen sie in den Spind hängen.

Der Präsident lobt Sie, die Spieler bestätigen, dass Sie gute Arbeit leisten. Doch acht Punkte aus neun Spielen sind nicht die Welt. Mal ganz ehrlich, wie oft haben Sie schon bereut, beim SV Sandhausen unterschrieben zu haben?

Keine Sekunde. Ich wusste, was mich erwartet. Keine Frage, wir haben zu wenige Punkte. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit geschätzt wird. Es herrscht ein hervorragendes Arbeitsklima. Das macht mich optimistisch.

Falls der SV Sandhausen absteigen muss, ist dann Ihre Mission beendet?

Nein, mein Vertrag läuft bis 2020 und gilt auch für die Dritte Liga. Ich bin bereit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen.