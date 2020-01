Von Claus Weber

Osnabrück. Das fängt ja gut an. Im neuen Jahr, sagte Uwe Koschinat vor dem Auftakt der Rest-Rückrunde beim VfL Osnabrück, habe er sich vorgenommen, vor allem die Auswärtsbilanz seines SV Sandhausen zu verbessern. Sonst, so die Rechnung des Trainers, könnte man bei nur noch sieben Heim-, aber neun Auswärtsspielen den guten neunten Tabellenplatz in der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht halten.

Die guten Vorsätze setzte sein Team am Mittwochabend gleich um. Mit dem 3:1 (1:0) durch die Tore von Leart Paqarada (45./Foulelfmeter) und Kevin Behrens (60./84.) gelang der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Nur in Heidenheim hatten die Sandhäuser davor schon gewonnen. Der Triumph beim heimstarken VfL Osnabrück sollte der Mannschaft Schwung geben. An der Bremer Brücke hatten zuletzt sogar der Hamburger SV und der VfB Stuttgart verloren.

Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus, als sollten die Sandhäuser die drei Punkte mitnehmen. Schon in der 9. Minute jubelten die Heimzuschauer, nachdem Felix Agu den Ball im Tor versenkt hatte. Die Spieler standen schon zum Anstoß im Mittelkreis, als der Stadionsprecher auf den Videobeweis aufmerksam machte. "Ihr macht unsern Sport kaputt", skandierten wütend die Zuschauer, noch ehe die Bestätigung aus dem Kölner Keller kam: Kein Tor, Agu stand bei der Flanke von Ajdini deutlich im Abseits.

Glück hatten die Nordbadener auch zehn Minuten später, als Niklas Schmidt den Ball nur mit dem Knie traf und den Kasten knapp verfehlte.

Die Niedersachsen kombinierten besser, hatten mehr Zug zum Tore. Zu zaghaft waren zunächst die Vorstöße des SV Sandhausen. Auch die erste Ecke nach 25 Minuten brachte nichts ein: Kevin Behrens köpfte die Hereingabe von Leart Paqarada direkt auf Philipp Kühn, den ehemaligen Sandhäuser im Osnabrücker Tor.

Immerhin: Der SVS war nun besser im Spiel und hatte durch Aziz Bouhaddouz die Chance zur Führung: Als die Osnabrücker Verteidiger das Spielgerät zu sorglos im Strafraum hin- und herschoben, spritzte der Stürmer dazwischen, schoss den Ball aber überhastet daneben (36.). Spätestens als Besar Halimi mit einem Distanzschuss die Querlatte traf (41.), lag die Führung in der Luft.

Und tatsächlich: Drei Minuten später war Kevin Behrens durchgebrochen und Torwart Kühn holte den Stürmer von den Beinen. Kühn parierte zwar den Strafstoß von Leart Paqarada, stand dabei aber vor der Linie, so dass Schiedsrichter Gerach Gelb-Rot zeigte – eine harte, aber regelkonforme Entscheidung. Beim zweiten Versuch machte es Paqarada besser, wechselte die Ecke und verlud Ersatztorwart Nils Körber (45.).

Die VfL-Fans entließen das Schiedsrichtergespann mit einem fürchterlichen Pfeifkonzert in die Pause.

Der Ärger war aber bald verraucht, denn schon wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff glichen zehn Osnabrücker aus: Bashkim Ajdini zog aus halbrechter Position zum 1:1 ab (46.).

Kevin Behrens brachte den SVS zurück auf die Siegerstraße. Erst köpfte er nach einem Flankenlauf von Dennis Diekmeier zum 1:2 ein (60.), dann versenkte er die Kugel nach einer Hereingabe des gerade eingewechselten Mario Engels zum entscheidenden 1:3 ins kurze Eck (84.).

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Schon am Sonntag (13.30 Uhr/direkt in Sky) geht es für den SV Sandhausen beim 1. FC Nürnberg weiter.

Osnabrück: Kühn – Ajdini, Trapp, van Aken, Agu – Heyer, Blacha – Ouahim, Schmidt (45. Körber), Henning (83. Heider) – Alvarez.

Sandhausen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Taffertshofer (85. Kister), Paurevic (46. Biada), Linsmayer – Halimi (83. Engels) – Bouhaddouz, Behrens.

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau); Zuschauer: 13 298; Tore: 0:1 Paqarada (45./Foulelfmeter); 1:1 Ajdini (46.), 1:2 Behrens (60.), 1:3 Behrens (84.); Gelb-Rote Karte: Kühn (45.).