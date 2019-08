Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es lügt der Manager, der behauptet, er habe noch nie einen Bock geschossen. Gerade im Fußball ist die Chance groß, gründlich daneben zu liegen. Man denke an jenen Waldhof-Funktionär, der die Gelegenheit nicht wahr nahm, den späteren Weltmeister Thomas Häßler nach Mannheim zu holen. "Lasst mal", sagte der gute Mann, "mit Fritz Walter und Karl-Heinz Bührer haben wir schon zwei kleine Stürmer." Auch Sean Dundee hätte der Waldhof, damals nach dem Abstieg in die Zweite Liga, haben können. Lieber nicht, hieß es, mit Schwarz-Afrikanern habe man nicht die besten Erfahrungen gemacht. Dundee kommt aus Südafrika, hat eine weiße Hautfarbe, und erzielte später in 162 Bundesliga-Spielen 61 Tore.

Nachvollziehbar schien indes die Entscheidung, die Ralf Becker traf, als er Leiter für "Scouting und Junioren" beim VfB Stuttgart war. Er hielt Philipp Förster nicht für gut genug, um Profi zu werden. Der damals 19-jährige Brettener war in der A-Jugend des VfB keine Stammkraft. Als Becker, inzwischen Manager beim Hamburger SV, seinen Irrtum korrigieren wollte und die Datenbänke durchforstete, stieß er auf erstaunliche Zahlen. In nahezu allen Bereiche konnte Förster, mittlerweile beim SV Sandhausen, mit Spitzenwerten glänzen. Er legt die längsten Wege zurück. Er ist robust, gewinnt viele Zweikämpfe. Er hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Er ist technisch stark, schießt Tore, wie man sie in der Zweiten Liga selten sieht. Vor allem aber hat er das, was Fachleute Spiel-Intelligenz nennen.

Kein Wunder, dass nicht nur der HSV dran war am Sandhäuser Shooting-Star. Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin reckte und streckte sich, um sich mit dem 24-jährigen Spielmacher zu verstärken. 1,6 Millionen soll nach RNZ-Infos der Hauptstadt-Klub geboten haben, dazu erfolgsabhängige Sonderzahlungen. Sandhausen blieb standhaft. Das beweist die hohe Wertschätzung, die Förster genießt.

Kurz darauf tat der Zweitligist das einzig Vernünftige. Försters Vertrag wurde vorzeitig bis 2022 verlängert. Mit einer festgeschriebenen Ablöse, die zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro betragen soll, und ganz sicher mit angehobenen Bezügen. Das war nicht schwierig.

Denn der Profi zählte bis dahin nicht zu den Besser-Verdienenden. Als er sich vor zwei Jahren bis 2020 band, waren nicht alle von der Verpflichtung überzeugt. Vehement soll sich der damalige Sport-Geschäftsführer Otmar Schork dagegen gestemmt haben. Nicht mal ganz unbegründet. Hinter Förster lag eine glücklose Halbserie beim 1. FC Nürnberg, dem Gegner des SV Sandhausen heute Abend (18.30 Uhr/Sky). Verletzungen machten ihm zu schaffen, Trainer Michael Köllner, der beim Club Alois Schwartz abgelöst hatte, erkannte nicht die außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Seine zweite Chance bekam der Hochbegabte durch Kenan Kocak. Unbeirrt hielt der 38-jährige Fußballlehrer an ihm fest. Er sollte Recht behalten. "Kenan ist mein Mentor", bedankt sich Förster beim Ex-Trainer, mit dem er beim Waldhof die Regionalliga-Meisterschaft feierte. Bis heute, sagt Kocak, sei er mit seinem Musterschüler freundschaftlich verbunden. Er schwärmt: "Philipp ist ein nahezu kompletter Fußballer. Und weil er lernwillig ist, wird er immer besser."

Was Kocak in die Wege geleitet hat, setzt Koschinat fort. Neben Dennis Diekmeier ist der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler eine der beiden Säulen im System des aktuellen Trainers. Die Sympathie ist gegenseitig. "Auch wegen Uwe Koschinat habe ich meinen Vertrag verlängert", verrät der Umworbene. Wenn heute Abend Nürnberg kommt, dann gibt es zwar den einen oder anderen Kollegen, mit dem er noch Kontakt hat, doch Försters Freund spielt in einer anderen Liga: Bayerns Jung-Star Joshua Kimmich. Ohnehin ist nicht die Gelegenheit zum Händeschütteln.

Sandhausen ist nach nur einem Punkt und einem Tor aus den ersten beiden Spielen in Zugzwang. Förster ist zuversichtlich: "Wir spielen guten Fußball. Die Tore sind eine Frage der Zeit." Eine Frage der Zeit ist es wohl auch, bis Förster dort ist, wo er aufgrund seiner Qualität hingehört: in die Bundesliga.