Hat seine Chance in Oberhausen genutzt: SVS-Torwart Niklas Lomb. Foto: imago

Von Claus Weber

Sandhausen. Als Kenan Kocak verkündete, dass Sandhausens gut aussehender isländischer Nationalspieler Rurik Gislason wegen eines Knochenödems am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum ausfallen wird, konnte er sich trotz der schlechten Nachricht einen Gag nicht verkneifen. "Dann können die Frauen ja zu Hause bleiben", schmunzelte der Trainer. Beim Schlusslicht der Zweiten Fußball-Bundesliga ist zumindest die Stimmung nicht im Keller. Der 6:0-Pokalsieg bei Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen hat Mut gemacht.

"Es war zwar nur eine Pflichtaufgabe", sagte Neuzugang Felix Müller, "aber es war keine Selbstverständlichkeit, wie wir sie gelöst haben." Die Mannschaft leistete sich - im Gegensatz zu den Auftaktpleiten in Fürth (1:3) und gegen den Hamburger SV (0:3) - keinen einzigen Patzer, war 90 Minuten lang konzentriert und engagiert und nutzte die Gelegenheit, sich einzuspielen und warmzuschießen für die Zweite Liga.

"Dieser Sieg hat uns Selbstvertrauen gebracht, wir haben den Schwung mit in die Trainingswoche genommen", sagte Müller, der mit zwei Toren auffälligster Sandhäuser war und sich endgültig in die erste Elf gespielt haben dürfte.

Auch für weitere Veränderungen hat Kocak keinen Grund. Sogar Niklas Lomb wird seinen Platz zwischen den Pfosten behalten. Der Ersatztorwart parierte in Oberhausen drei gute Chancen des Regionalligisten und strahlte Ruhe und Souveränität aus. Der 25-jährige Neuzugang aus Leverkusen löst damit - zumindest vorläufig - Marcel Schuhen als Nummer eins ab, der sich gegen Hamburg zwei folgenschwere Patzer erlaubt hatte. "Das ist keine Entscheidung gegen Schuhen", stellte Kenan Kocak klar, "sondern eine Entscheidung für Lomb."

Die zweite Pokalrunde, die am 30./31. Oktober ausgetragen wird, wird bereits am Sonntag (18 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost. Für Kocak ist das aber im Moment gar kein Thema. "Wir haben die Schublade Pokal erst einmal geschlossen und konzentrieren uns ganz auf das Spiel in Bochum", sagte er.

Sandhausen braucht dringend Punkte, um einen noch schlimmeren Fehlstart in die siebte Zweitliga-Saison zu vermeiden. Und der VfL Bochum ist eine andere Hausnummer als Rot-Weiß Oberhausen. "Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft", sagte Kocak über das Team seines Bochumer Trainerkollegen Robin Dutt, "sie verfügt über einen interessanten Mix im Kader."

Mit Anthony Losilla und Robert Tesche sei das Mittelfeld sehr stark besetzt, mit dem Brasilianer Danilo habe der VfL den besten Linksverteidiger der Liga und mit Lukas Hinterseer einen gefährlichen Stürmer, der den Sandhäusern in Hin- und Rückspiel der Vorsaison insgesamt vier Tore eingeschenkt hat. "Die Bochumer werden nicht umsonst als Geheimfavorit gehandelt", sagte Kocak.

Der Revierklub steht nach einer 0:2-Auftaktpleite gegen Köln und dem 2:0-Erfolg in Duisburg auf dem neunten Tabellenplatz. Im DFB-Pokal gab’s zuletzt allerdings mit 0:1 einen herben Dämpfer beim Regionalligisten Weiche Flensburg.

Neben Gislason werden auch Nejmeddin Daghfous (Kreuzbandriss), Karim Guédé (Bänderanriss) und Tim Knipping (Reha) ausfallen. Bei Rurik Gislason hofft Kocak auf rasche Heilung. "Die Verletzung kann jeden Tag weggehen oder sich noch länger hinziehen", mag er aber keine Prognosen abgeben, "für Bochum wird er keine Option sein."

So könnte Sandhausen spielen: Lomb - Klingmann, Kister, Karl, Paqarada - Förster, Zenga, Linsmayer, Müller - Schleusener, Behrens.