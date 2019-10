Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Alf Mintzel hat ein sonniges Gemüt. Auch wenn er Millionen verdienen würde, hat er mal gesagt, würde er sich keinen Ferrari kaufen. "Denn da passt kein Kasten Bier rein." Der ehemalige Sandhäuser, der nach Claudio Pizarro der älteste Fußballprofi in Deutschland war und erst im Sommer seine Karriere beendete, tat sein Bestes, um nach dem tristen 0:0 zwischen seinen Ex-Klubs die Laune zu heben. "Herr Machmeier", tröstete er den Präsidenten, "Sandhausen wurde schon oft tot gesagt und jedes Mal hat es mit dem Klassenerhalt geklappt."

Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge trennen den Zweitligisten vier Punkte von Bochum, Dresden und Wehen auf den Abstiegsplätzen. Zum siebten Platz, auf dem Sandhausen mit einem Sieg am Montagabend kurioserweise hätte klettern können, sind es aber auch nur zwei Zähler. Weshalb auch der Trainer seinen Beitrag leistete, die bedrückte Stimmung aufzuhellen. Rhetorisch gekonnt erklärte Uwe Koschinat: "Wenn wir auch am letzten Spieltag noch den siebten Platz erreichen können, wären alle zufrieden."

Weniger aus der eigenen Stärke als aus der kuriosen Situation in der Liga beziehen die Sandhäuser Zuversicht. "Wir - und Abstiegs-Kandidat", schüttelte Kapitän Dennis Diekmeier fast ein wenig empört den Kopf, "dann ist auch der Tabellensechste ein Abstiegs-Kandidat."

Nicht weg diskutieren lässt sich die Schwäche im Sturm, der seit dem Weggang von Philipp Förster den Namen nicht mehr verdient. Fakt ist, dass mit zehn Treffern aus elf Spielen der schwächste Angriff der Liga in Sandhausen daheim ist. Fakt ist auch, dass allenfalls auf Kevin Behrens, der viermal traf, Verlass ist, dass Aziz Bouhaddouz, der mit zwei Toren folgt, erneut wegen einer muskulären Verletzung pausieren musste.

Uwe Koschinat hofft, dass der 32-jährige Deutsch-Marokkaner am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Hannover wieder dabei ist. Die Chancen stünden 50:50. Inzwischen schließt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca Verstärkungen in der Winterpause nicht aus.

Zumal für Erik Zenga die Saison gelaufen sein dürfte. Der 26-jährige in Russland geborene Profi, der im Mittelfeld eine feste Größe ist, zog sich einen Kreuzbandriss, einen Riss des Außenmeniskus und eine Knorpelquetschung zu. Er soll heute in Heidelberg operiert werden.

Es sei eine schwere Zeit, seufzt der Trainer. Auch Ivan Paurevic wird beim Bundesliga-Absteiger, der noch auf den ersten Heimsieg wartet, fehlen. Er wurde mit der gelb-roten Karte vom Platz gestellt. Die Entscheidung von Lasse Koslowski fand Koschinat "skandalös". Damit benutzte er die gleiche Vokabel wie sein Präsident im Februar nach dem 1:1 gegen Darmstadt. Koslowski war damals auf eine Schwalbe von Marvin Mehlem hereingefallen. Der Klavierspieler aus Berlin solle künftig Kreisliga pfeifen, wetterte seinerzeit Machmeier. Es könnte sein, dass Schiedsrichter auch Zeitung lesen. Der Platzverweis war jedenfalls viel zu hart.

Das Fehlen von Paurevic, der erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder in der Startformation stand, dürfte noch das geringste Problem sein. Die Diagnose des Trainers, dass es an Durchsetzungsvermögen, an Zielstrebigkeit und Willensstärke gefehlt habe, macht mehr Sorge. Wie sonst soll der SV Sandhausen die Klasse halten, wenn nicht durch bedingungslosen Einsatz?

Es war nicht alles schlecht. Erstmals seit dem Beginn der Negativserie, dem 0:1 in Karlsruhe, stand hinten wieder die Null. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst von Martin Fraisl. Der Österreicher bewahrte die Gastgeber bei einem Schuss von Maximilian Dittgen (72.) mit toller Reaktion vor einer Niederlage. Auf der Gegenseite mussten die Sandhäuser bis in die Nachspielzeit warten, ehe Marlon Frey die erste klare Einschuss-Möglichkeit hatte. Mit Fraisl, der zudem ein netter Mensch ist, hat sich Sandhausen verbessert. Das ist auf einer wichtigen Position ja auch was.

Der Rest wird sich fügen. Glaubt jedenfalls Alf Mintzel. "Ich kann nur staunen, was hier in den neun Jahren seit meinem Weggang entstanden ist", erklärte der frühere Publikums-Liebling.

Aufbauende Worte nach einem wenig erbaulichen Abend.