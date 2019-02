Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Für Jürgen Machmeier war es ein "Skandalspiel". Das 1:1 des SV Sandhausen gestern Abend gegen Darmstadt 98. Der Präsident empörte sich über einen Elfmeter, der keiner war und nach Fabian Schleuseners Führung (24.) zum Ausgleich und Endergebnis durch Tobias Kempe (34.) führte.

Die Situation, die noch lange nach dem Schlusspfiff die Gemüter in Wallung brachte: Beim Versuch, Tim Knipping zu umkurven, kam Marvin Mehlem zu Fall. Schiedsrichter Lasse Koslowski deutete auf den Punkt, obwohl die Fernsehaufnahmen dafür keinen Beweis lieferten. "Es gab keinen Kontakt. Es war kein Elfmeter", schwor Knipping Stein und Bein.

Der Linienrichter und auch der vierte Offizielle hätten dem Unparteiischen signalisiert, dass sie kein Foulspiel gesehen hätten, erklärt Machmeier. Doch statt seinen Kollegen Glauben zu schenken, befragte der Referee aus Berlin - den Spieler.

Der Darmstädter wollte nicht den Fairness-Preis, er wollte den Elfer. "Der hat dem Schiedsrichter ins Gesicht gelogen", schimpfte Knipping. Trainer Uwe Koschinat wunderte sich zu Recht: "Es entzieht sich meiner Logik, den Spieler zu befragen, wenn ich die Bewertung meiner Assistenten habe."

Für Jürgen Machmeier gibt es deshalb nur eine Konsequenz: "Der Mann gehört gesperrt." Sarkastisch meinte der Boss: "Herr Koslowski soll künftig in der Kreisliga pfeifen. Da gibt es keine Linienrichter, die ihn korrigieren."

Eine halbe Stunde lang machten die Sandhäuser gestern Abend ein richtig gutes Spiel. Die Gastgeber waren dominant, Darmstadt kam kaum einmal über die Mittellinie. Schleuseners 1:0 nach einer Ecke von Rurik Gislason war verdient. Es war das zehnte Pflichtspieltor des Südbadeners.

Doch nach dem Ausgleich, der wie aus heiterem Himmel kam, war es mit der Herrlichkeit zunächst vorbei. "Das war der Knackpunkt", fand Manager Otmar Schork. Nach dem Wechsel schien es, als ob sich die Gastgeber vom Schock erholt hätten. Philipp Förster (56.), Denis Linsmayer (58.), Kevin Behrens (78.) und Fabian Schleusener (80.) hatten Möglichkeiten zur erneuten Führung. Allerdings, jetzt spielten auch die Südhessen mit im Derby, das zu einem Sechs-Punkte-Spiel deklariert worden war. Die beste Chance hatte Tobias Kempe, dessen Freistoß an die Querlatte ging. (68.). Ehrenmitglied in Sandhausen wird der Darmstädter Kunststütze wohl nicht mehr.

Schon im Hinspiel hatte Tobias Kempe mit einem Freistoß zum späten 1:1 den Ausgleich erzielt. Und auch beim 1:1 vor einem Jahr war Kempe der Torschütze - mit einem Elfmeter.

"Es ist ärgerlich, wenn man nicht durch Fehler, sondern Fehlentscheidungen verliert", klagte Machmeier. Gut gemeint, aber ganz unschuldig waren die Hausherren nicht am Punkteverlust. Zu lange habe man sich mit dem ungerechtfertigten Strafstoß beschäftigt, zu unpräzise seien die Aktionen im letzten Drittel gewesen.

Andererseits, unterm Strich überwiegt das Positive. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit dem Druck umgehen kann", stellte Koschinat fest. Zu Beginn der beiden Halbzeiten waren die Sandhäuser angesichts ihrer prekären Situation auch fußballerisch nicht schlecht.

Dabei war es am Hardtwald wieder mal ein gefühltes Auswärtsspiel. Die rund 2000 aus Darmstadt warfen ihre längere Erfahrung im Profibereich in die Waagschale und waren stimmgewaltiger als die heimischen Fans.

Lautstark ging es auch nach dem Spiel zu. Marvin Mehlem musste sich einiges anhören, Handgreiflichkeiten konnten gerade noch verhindert werden.

Jetzt wollen die Sandhäuser ihre Energie für die nächsten Spiele aufheben. Lauter Endspiele. Erst in Köln, dann gegen Aue, dann in Magdeburg. Jürgen Machmeier: "Wir werden den Ärger, den Zorn und die Wut am nächsten Samstag in Köln auf den Platz bringen. Wir sind stark genug, um für eine Überraschung zu sorgen."

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Knipping, Dieckmann - Linsmayer, Karl (76. Vollmann) - Gislason, Förster, Schleusener - Wooten (67. Behrens).

Darmstadt: Heuer Fernandes - Höhn, Franke, Mathias Wittek, Holland - Palsson - Heller, Tobias Kempe (90. Sirigu), Mehlem (87. Wurtz), Bertram (76. Moritz) - Dursun.

Schiedsrichter: Koslowski (Berlin); Tore: 1:0 Schleusener (24.), 1:1 Tobias Kempe (34., Foulelfmeter); Zuschauer: 7624.