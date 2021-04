Sandhausen. (ber) Mit drei Heimsiegen in Folge hat sich der SV Sandhausen vom vorletzten auf den 15. Tabellenplatz verbessert. Der Vorsprung auf Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz beträgt aber nur einen einzigen Zähler. "Wir müssen in den restlichen Spielen auch auswärts punkten", sagt Trainer Gerhard Kleppinger vor dem Nachholspiel am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth. Die Trauben bei den Franken hängen allerdings sehr hoch. Fürth ist Tabellenzweiter, hat nach dem Hamburger SV die meisten Tore erzielt. "Das ist für mich die momentan stärkste Mannschaft", warnt Kleppinger, "sie sind unheimlich laufstark."

Der Trainer könnte auf dem Ronhof seine Mannschaft, die mit Siegen über den Hamburger SV (2:1) und Hannover 96 (4:2) überraschend stark aus einer 14-tägigen Corona-Quarantäne gestartet ist, erstmals verändern. "Wir haben keine gefährdeten Spieler, aber einige haben muskuläre Probleme und sind nach den beiden Spielen innerhalb kürzester Zeit wohl auch müde", sagte Kleppinger, "wir müssen in den beiden restlichen Trainingseinheiten genau in die Mannschaft hineinhorchen."

Unter den vier gefährdeten Mannschaften im Tabellenkeller haben die Kurpfälzer nach ihren jüngsten Überraschungssiegen die besten Karten, zumal sie noch mit zwei Partien in Rückstand sind. Allerdings müssen die Sandhäuser, die 28 ihrer 31 Punkte im eigenen Stadion erzielt haben, in ihren restlichen fünf Partien noch viermal auswärts antreten.