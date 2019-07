Neuzugang Mario Engels (vorne) dürfte sich in die Sandhäuser Startelf gespielt haben und heute in Kiel auf dem Platz stehen. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel beginnt heute (15.30 Uhr/direkt in Sky) für den SV Sandhausen die achte Zweitliga-Saison. Die Veränderungen sind gewaltig. Elf gingen. Elf kamen. Die neun Testspiele machen Hoffnung auf sehenswerten Offensiv-Fußball und mehr Tore als in den zurückliegenden Jahren. Die Defensive konnte (noch) nicht überzeugen. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat den neuen SV Sandhausen getestet.

> Die Vorbereitung: Nur 16 der 30 Profis, also etwas mehr als die Hälfte, konnte die gesamte Vorbereitung mitmachen. Am heutigen Samstag in Kiel stehen Trainer Uwe Koschinat sechs Spieler nicht zur Verfügung: Markus Karl und Tim Kister, die einen Kreuzbandriss und einen Fußbruch auskurieren, Julius Biada und Philip Türpitz, denen die Adduktoren zu schaffen machten sowie Aziz Bouhaddouz und Sören Dieckmann, die mit muskuläre Problemen ausfallen.

> Die Testspiele: In den neun Vorbereitungs-Spielen gab es sechs Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das ist genau die gleiche Bilanz wie vor einem Jahr. Damals lautete die Tordifferenz 47:4, diesmal 22:18, weil Koschinat auf Kanonenfutter verzichtet hat. Ohnehin wissen Fußballkundige: Je verheißungsvoller die Vorbereitung, desto größer die Gefahr enttäuscht zu werden, wenn es ernst wird.

> Die Neuen: Eine ganze Mannschaft heuerte am Hardtwald an. Torwart Martin Fraisl wird als neue Nummer eins vor Rick Wulle in Kiel ebenso mit Sicherheit dabei sein wie Ivan Paurevic auf der Sechs. Mario Engels ist wahrscheinlich, Gerrit Nauber und Marlon Frey vielleicht in der Wunsch-Elf Der Trainer hat sich robuste und schnelle Spieler ausgesucht, die auch gerne eine eigene Meinung haben dürfen.

> Die Abgänge: Der Verlust von Andrew Wooten und Fabian Schleusener, die in der zurückliegenden Runde 27 der 45 Tore erzielten, schmerzt. Torwart Marcel Schuhen, der im benachbarten Darmstadt die besseren Perspektiven sieht, hat in der zweiten Serie gut gehalten, fiel aber auch durch Patzer negativ auf. Fraisl sollte ihn gleichwertig ersetzen.

> Die Stärken: Die Offensive macht Appetit. In den letzten Testspielen paarte sich Geschwindigkeit mit Präzision. Rurik Gislason, der sein letztes Zweitliga-Tor vor mehr als 16 Monaten erzielte, ist als Sturmspitze offenbar produktiver als auf der Außenbahn. Mit fünf Toren war er in den Vorbereitungsspielen der erfolgreichste Schütze.

> Die Schwächen: In den neun Testläufen stand nur einmal die Null. Koschinat hofft, dass die Aussetzer in der Defensive der Vergangenheit angehören, wenn es ernst wird.

> Die Zuschauer: Präsident Jürgen Machmeier hofft, dass tausend mehr kommen als in der vergangenen Saison. Ein Schnitt von 8 000 Besuchern ist nicht unrealistisch. Die Zweite Liga prahlt mit ehemaligen Deutschen Meistern und Ex-Bundesligisten. In den Derbys gegen den VfB Stuttgart und den Karlsruher SC sowie gegen den Hamburger SV sollte das 15.000 Besucher fassende Stadion zumindest annähernd ausverkauft sein. Auch Nürnberg, St. Pauli, Hannover und Darmstadt sind attraktive Gegner, die viele Zuschauer mitbringen. Bereits 3 000 verkaufte Dauerkarten nähren den Optimismus. Erster Heimgegner ist am Freitag, um 18.30, Neuling VfL Osnabrück.

> Der Auftakt-Gegner: Hinter dem letztjährigen Rangsechsten Holstein Kiel, der lange um den Aufstieg mitspielte, liegen wenig überzeugende Testspiele. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen den Regionalligisten Norderstedt, beim 2:3 gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday erlitt Jannik Dehm einen Schienbeinbruch.

> Die Prognose: Wenn der Start besser gelingt als vor einem Jahr - nach den ersten sechs sieglosen Spielen hatten die Kurpfälzer erst zwei Punkte - dann könnte die achte Zweitliga-Runde wieder eine sorgenfreie werden. Angesichts der großen Fluktuation fällt eine Vorhersage schwer, doch das Zitterjahr könnte auch Vorteile haben. Die Sandhäuser wären nicht die Ersten, die gestärkt aus einer Krise gehen.

> Die Wunsch-Elf: Fraisl - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Paurevic, Linsmayer - Behrens, Förster, Engels - Gislason.