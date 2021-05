Von Wolfgang Brück

Bochum. Das 1:3 des SV Sandhausen in Bochum war wahrscheinlich die schönsten Niederlage in der 115-jährigen Vereinsgeschichte. Und Dimitrij Nazarov gebührt die Ehrenmitgliedschaft. Der 31-jährige Nationalstürmer Aserbaidschans sorgte mit seinen Toren beim 2:1-Sieg von Erzgebirge Aue dafür, dass der VfL Osnabrück in die Relegation muss und Sandhausen in seine zehnte Zweitliga-Runde darf. Damit wendete sich spät, sehr spät zum Guten, was lange Zeit auf des Messers Schneide stand.

Die Osnabrücker konnten am Pfingstsonntag auf den Ligaerhalt hoffen, nachdem sie durch Sebastian Kerk (25.) zeitig in Führung gegangen waren. Sandhausen, das in Bochum durch Milos Pantovic (29.) in Rückstand geriet, blieb selbst nach dem Ausgleich durch Kevin Behrens (60.) erst mal auf dem Relegationsplatz.

Im Ruhrstadion setzten die Kurpfälzer deshalb alles auf eine Karte, um es aus eigener Kraft zu schaffen – und wurden vom Zweitliga-Meister ausgekontert. "Toto" Losilla (78.) und Robert Zulj (87.) versetzten Bochum in einen Freudentaumel. Aber: Die Verlierer konnten – Aue und Nazarov sei Dank – mitfeiern.

Die "Unabsteigbaren" aus dem Badischen schafften den Klassenerhalt bereits zum vierten Mal am letzten Spieltag. Erstmals aber nicht aus eigener Kraft.

Peinlich muss das keinem sein. Der Auftritt beim Tabellenführer war respektabel. Über weite Strecke sah man keinen Unterschied zwischen Auf- und Abstiegs-Kandidat. Chancen hatten beide. Die Torhüter Patrick Drewes und Stefanos Kapino (in seinem Abschiedsspiel) hielten gut, auch wenn der Vertreter des Ex-Sandhäusers Manuel Riemann beim 1:1 durch Behrens mithalf.

Bochum wirkte geschockt, obwohl sich die vorteilhaften Ergebnisse aus den Stadien der Verfolger Fürth und Kiel bis zu den Blaumännern auf dem Rasen rumgesprochen haben dürften.

Doch Sandhausen blieb sich treu, vergeigte ein Spiel, in dem man lange Paroli geboten und der Forderung von Trainer Gerhard Kleppinger ("Wir wollen agieren, nicht reagieren") nachgekommen war.

Im 17. Auswärtsspiel gab es die 16. Niederlage. Schlechter war keine andere Profi-Mannschaft – selbst Schalke nicht. "Normalerweise siehst du mit dieser Bilanz die Sonne nicht mehr", sagte Kleppinger. Er irrte. Zum Glück.

Am Samstag um viertel nach fünf schien über dem Hardtwald die Sonne.

Update: Montag, 24. Mai 2021, 19.33 Uhr

Mittelfeldspieler Nikolas Nartey liegt nach dem Tor zum 1:0 für Bochum im Tor. Foto: dpa

Das Team von Trainer Gerhard Kleppinger war im Ruhrgebiet in der 16. Minute durch den Bochumer Pantovic mit 0:1 in Rückstand geraten. Kevin Behrens schaffte in der 60. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Anthony Losilla (78.) und der Ex-Hoffenheimer Robert Zulj (87.) erzielten die Tore für den VfL Bochum, der als Zweitliga-Meister mit 67 Punkten zusammen mit Greuther Fürth (Platz 2, 64 Punkte) direkt in die Bundesliga aufsteigt. Holstein Kiel trifft nach einer 2:3 Niederlage gegen den SV Darmstadt als Dritter der Zweiten Liga (62 Punkte) in der Relegation auf den 1. FC Köln.