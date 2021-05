Von Wolfgang Brück

Heidenheim. Die Szene hatte Symbol-Charakter. Dennis Diekmeier, der Kapitän, humpelte kurz vor Schluss vom Rasen. Zehn Sandhäuser verloren mit 1:2 in Heidenheim. Es war die 15. Niederlage im 16. Auswärtsspiel. Schlechter hat keine Mannschaft im deutschen Profifußball in fremden Stadien abgeschnitten. Selbst Schalke 04 holte auswärts mehr Punkte. Das will was heißen.

Für Sandhausen bedeutet es: Höchste Alarmstufe im Abstiegskampf. Nur noch das bessere Torverhältnis trennt von Braunschweig auf dem Relegationsrang, ein einziger Punkt von Osnabrück auf dem ersten Abstiegsplatz.

Vor den Endspielen am Sonntag gegen Regensburg und eine Woche später in Bochum machte Jürgen Machmeier aus seinem Herzen keine Mördergrube. Der Präsident kommt zu einer bedenklichen Einschätzung: "Wir haben immer zu viele Ausfälle. Spieler, die wahrscheinlich nicht verstehen, dass es um Existenzen geht. Da sind zwei, drei, die wir mitschleppen müssen. Ich erwarte im Abstiegskampf mehr als geboten wurde."

Das Derby war ein Spiegelbild der Saison. Deckte die Schwäche auf, die zum Verhängnis werden könnte. Es ist die fehlende Beständigkeit. Der krasse Wechsel zwischen starken Phasen und schwachen, in denen es an Konzentration und Einsatz mangelt. Bezeichnend: Zum neunten Mal in dieser Saison konnte Sandhausen trotz einer Führung nicht gewinnen. Mit möglichen 24 Punkten mehr wäre der SVS Vierter und nicht 16., würde um den Aufstieg und nicht gegen den Abstieg spielen.

In Heidenheim sorgte das 0:1 von Daniel Keita-Ruel (43.) für beste Voraussetzungen. Es war ein Geschenk von Kevin Müller. Der Torwart verdaddelte einen Rückpass. Unverdient war der Vorsprung nicht. Sandhausen zeigte eine ordentliche Leistung, zwischen dem Sechsten und Viertletzten war kein Unterschied. Nach einer knappen Stunde glich Patrick Mainka aus (59.), in der Schlussphase besiegelte Tim Kleindienst die 20. Niederlage im 34. Derby zwischen den alten Rivalen aus Schwaben und Baden.

Wie Sandhausen sich den Sieg einmal mehr aus der Hand nehmen ließ, wie die Gegentore zustande kamen, war typisch für die "grausame Runde" (Machmeier). Beim Ausgleich lenkte Stefanos Kapino einen Freistoß von Manon Busch an die Latte, Mainka staubte aus einem Meter ab. Drei Heidenheimer waren an den Tatort geeilt, die Sandhäuser schauten zu. Beim späten Siegtreffer war die Abwehr entblößt, so einfach hatten es die Gastgeber lange nicht mehr.

Auch das typisch, wie derzeit alles gegen Sandhausen läuft: Sekunden vor dem Ende konnte Ivan Paurevic eine Flanke von Alexander Esswein aus kurzer Distanz nicht verwerten. "Wenn Alexander, Kevin (Behrens) oder ich da stehen, geht der Ball rein", sinnierte Keita-Ruel. Der 31-jährige Angreifer hofft nicht nur auf eine späte Rettung, sondern auch auf die Fortsetzung der Arbeit von Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger. "Es bringt nichts über andere Namen zu sprechen. Unsere Trainer haben das Vertrauen der Mannschaft." Schon vor dem Spiel hatte Machmeier bestätigt, dass das Duo "gute Karten" hat.

Doch eines nach dem anderen. Im dramatischen Vierkampf um die rettenden Plätze 14 und 15 spricht der Trend gegen Sandhausen. Und auch die Tatsache, dass zumindest hinter dem Einsatz von Dennis Diekmeier ein Fragezeichen steht. Mut macht die Geschichte. Viermal in den vergangenen acht Jahren rettete sich der SV Sandhausen am letzten oder vorletzten Spieltag. Zu den Gegnern gehörten Regensburg und Bochum. Ein gutes Omen?

Zumindest im Umfeld hat man den Ernst der Lage erkannt. "Wir packen jedes Korn, das wir finden, zusammen", sagt Geschäftsführer Volker Piegsa. Ein schöneres Versprechen gibt es nicht.

Das Restprogramm: 14. Regensburg 31 Spiele/35 Punkte/-13 Tore: Kiel (A), Sandhausen (A), Pauli (H), 15. Sandhausen 32/31/-19: Regenburg (H), Bochum (A), 16. Braunschweig 32/31/-24: Würzburg (H), HSV (A), 17. Osnabrück 32/30/-23: HSV (H), Aue (A).

Heidenheim: Kevin Müller - Busch (90.+4 Rittmüller), Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Schöppner - Thomalla, Kerschbaumer (46. Thiel) - Leipertz (62. Schnatterer), Kleindienst, Kühlwetter (82. Sessa).

Sandhausen: Kapino - Kister, Bachmann, Zhirov (85. Nauber) - Diekmeier, Taffertshofer (85. Paurevic), Zenga, Contento (55. Nartey) - Biada (85. Scheu) - Behrens, Keita-Ruel (67. Esswein).

Schiedsrichter: Dr. Jöllenbeck (Freiburg); Tore: 0:1 Keita-Ruel (43.), 1:1 Mainka (59.), 2:1 Kleindienst (81.)