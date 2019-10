Denis Linsmayer kann Führungskraft - auch in Hannover? F: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Weil nach dem Spiel vor dem Spiel ist, folgten der Kritik vom Montag am Mittwoch Nachmittag Streicheleinheiten. Ausdrücklich nahm Uwe Koschinat seine Profis gegenüber dem Vorwurf in Schutz, sie seien nicht zu hundert Prozent bei der Sache. "Die Einstellung stimmt", betonte der Trainer vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96.

Das Positive hob der 48-jährige Fußballlehrer hervor. Und davon gäbe es mehr, als man vermuten würde - nach zuletzt sechs sieglosen Spielen, der traurigen Nullnummer gegen den Letzten SV Wehen-Wiesbaden und dem Absturz vom dritten auf den 13. Platz.

"Die Abwehr steht fantastisch", lobte der Trainer, "sie ist eine der besten der Liga." Auch die Moral sei so schlecht nicht. Am gruseligen Montagabend - das 0:0 brachten Zyniker in Verbindung mit Halloween - sei seine Mannschaft trotz Unterzahl dem Sieg näher gewesen.

Freilich, Sorgen gibt es genug. Koschinat muss in der HDI Arena sein defensives Mittelfeld ersetzen. Erik Zenga hat es bös erwischt. Der 26-jährige Profi wurde gestern von Dr. Nik Streich in der Sportopaedie im Heidelberger Elisabeth-Kranenhaus erfolgreich operiert. Der Eingriff dauerte 75 Minuten. Neben dem Kreuzband war auch der Außen-Meniskus gerissen, der Knorpel gequetscht. Die Runde ist für Zenga, hinter dem eine eineinhalbjährige Leidenszeit wegen verschiedener Verletzungen liegt, gelaufen. Eine "gewisse Traurigkeit" beobachtete der Trainer bei den Kollegen. Krass wurde vor Augen geführt, welche Risiken der schöne Beruf hat.

Fehlen wird auch Ivan Paurevic. Der Hüne, gestählt in Russland und England, der sich bisher aber noch nicht von seiner besten Seite zeigen konnte, sah gegen Wehen ungerechterweise die Ampelkarte.

Krisen bieten auch Chancen. Denis Linsmayer wird zurückkehren. "Ein hoch intelligenter Mensch", wie Koschinat bestätigt. "Linsi" ist in der Lage, Führungsaufgaben zu übernehmen. Die Spezies läuft am Hardtwald nicht in Scharen herum. Etablierte Profis wie Leart Paqarada oder Kevin Behrens sind keine Lautsprecher, die Neuen noch zu neu, Anführer wie Dennis Diekmeier und Rurik Gislason nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft.

Bleibt Martin Fraisl. Gestenreich versuchte der Torwart im Wehen-Spiel, die Kollegen aufzumuntern. Der Trainer spricht von einem "richtig guten" Typen. Der froh ist in Sandhausen zu sein, nachdem zuletzt in Rumänien nach schwachen Spielen die Strafe auf dem Fuß folgte. Einmal bestellte der Bauernbub aus Österreich im Restaurant ein Steak und bekam stattdessen Reis mit Huhn. "Mehr habt ihr nicht verdient", sagte der Kellner.

Noch unschlüssig ist sich Koschinat, ob Aziz Bouhaddouz nach seiner Muskelverletzung von Anfang an ran darf. Einig ist man sich über die Strategie. "Es wäre gut, wenn wir lange ein 0:0 halten", meint Denis Linsmayer. Mit jeder Minute könnte bei den Gastgebern die Nervosität wachsen. Beim Bundesliga-Absteiger war nicht geplant, dass man nach elf Spielen unterer Tabellennachbarn von Sandhausen sein würde. In fünf Heimspielen gab es drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Andererseits ist die schwächste Heim-Mannschaft auch das zweitbeste Auswärtsteam der Zweiten Liga.