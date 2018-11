Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Neuer Trainer - alte Sorgen. Nach dem wunderbaren 4:0-Premieren-Sieg von Uwe Koschinat gegen den FC Ingolstadt ist der SV Sandhausen spätestens seit Freitagabend wieder auf dem Boden der Tatsachen. Das 1:3 bei Dynamo Dresden ist - nach dem 3:3 in Paderborn und der 0:3-Pokal-Pleite in Heidenheim - das dritte sieglose Spiel. Uwe Koschinat mag ein kompetenter Fußballlehrer sein. Ein Zauberer ist er nicht.

Das weiß der 47-jährige Koblenzer selbst am besten. Ihm ist nach einer Woche mit neun Gegentoren auch klar, wo er den Hebel ansetzen muss, damit das siebte Zweitliga-Jahr für den SV Sandhausen nicht zum verflixten wird. "Wenn wir jedes Mal drei Gegentore kriegen", hatte der Neue schon am Dienstag in Heidenheim gesagt, "dann wird es nicht reichen zum Klassenerhalt."

Nur brotlose Kunst

Wie schon in Heidenheim geriet Sandhausen früh in Rückstand. Marco Hartmann schlug den Ball vom Mittelkreis in den Strafraum, ausgerechnet Markus Karl, der erfahrenste Sandhäuser, verschätzte sich, und Moussa Koné konnte freistehend einschießen (11.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Schleusener (22.) verteidigten die Gäste auch beim 2:1 (31.) ungeschickt. Philipp Klingmann, offenbar gehemmt wegen einer gelben Karte, die er kurz zuvor erhalten hatte, griff Baris Atik auf Linksaußen nicht entschlossen genug an und dann ging’s schnell, zu schnell für die schläfrige Zentrale.

Auch beim 3:1 machten es die Sandhäuser den Gastgebern leicht. Philipp Heise durfte ungehindert flanken, Jesper Verlaat war zu weit weg vom Torschützen Rico Benetelli (77.).

Es war das Ende der Hoffnungen, zu denen das Spiel allerdings auch nicht allzu viel Anlass gab. Sandhausen hatte zwar ein Ecken-Plus von 8:1 und mehr Ballbesitz als die Gastgeber, doch zwingend waren die Bemühungen nicht. Denis Linsmayer räumte ein: "Wir haben großen Aufwand getrieben, aber viel Torgefahr haben wir nicht entwickelt." Auch Niklas Lomb machte sich nichts vor. Der Torwart: "Man versucht und versucht. Aber wir hatten wenige Chancen."

Es gehört nicht zu den Stärken des SV Sandhausen, anzulaufen und ein Spiel zu drehen. Gewonnen haben die Kurpfälzer nach einem Rückstand lange nicht mehr.

So blieb es beim Anschlusstreffer, auf den Fabian Schleusener und auch ein bisschen Andrew Wooten Anspruch erheben. Aber auch Leart Paqarada und Korbinian Vollmann, die das 1:1 mit einem Doppelpass einleiteten und Rurik Gislason der zurücklegte. Mit angelegtem Oberarm veränderte Wooten die Richtung von Schleuseners Schuss (22.).

Schade, dass danach Gislason auf Wooten spielte, anstatt selbst den Abschluss zu suchen. Mit einer Sandhäuser Führung wäre das Spiel anders gelaufen. So aber zogen sich die Dresdner ungewöhnlich weit zurück für eine Heim-Mannschaft. Was Sandhausen daraus machte, war brotlose Kunst.

"Man hat gemerkt, dass am Ende einer strapaziösen Woche auch ein wenig die Kraft fehlte", meinte Koschinat. Allzu hart wollte der Trainer nicht ins Gericht gehen. Vielmehr hob der Fußballlehrer die positiven Seiten hervor: "Nach dem 0:1 haben wir sehr initiativ gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir die Konterstärke der Dresdner unterdrückt."

Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) kommt der untere Tabellennachbar MSV Duisburg an den Hardtwald zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel. Von den kommenden vier Begegnungen finden vier daheim statt. Aber: Rechnen bringt nichts, Sportchef Otmar Schork weiß: "Wir müssen ganz schnell die Abwehrfehler abschaffen." Noch gibt es keinen Grund, die Nerven zu verlieren.

Dresden: Schubert - Dumic, Marco Hartmann, Gonther - Wahlqvist, Benatelli, Ebert, Heise - Aosman (90.+2 Löwe), Atik (66. Berko) - Kone (66. Röser)

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Karl, Verlaat, Paqarada (68. Müller) - Linsmayer - Gislason (72. Behrens), Förster, Vollmann (82. Rossipal) - Wooten, Schleusener

Schiedsrichter: Bacher (Amerang)

Tore: 1:0 Kone (11.), 1:1 Schleusener (22.), 2:1 Aosman (31.), 3:1 Benatelli (76.)

Zuschauer: 27.253