Von Claus Weber

Sandhausen. Was in Gladbach möglich ist, geht auch am Hardtwald: Der SV Sandhausen bietet seinen Fans an, sich durch einen Papp-Aufsteller im Stadion vertreten zu lassen. Die Aktion ist eine Option für Dauerkartenbesitzer, die wegen der Corona-Krise die letzten vier Heimspiele dieser Saison nicht mehr live im Stadion verfolgen können.

Statt einer Rückvergütung bietet der Fußball-Zweitligist den Dauerkarten-Inhabern an, Teil des "Papplikums" am Hardtwald zu werden. Die Figuren im SVS-Outfit werden vom Verein bereitgestellt.

Wer ein Porträtfoto in hoher Auflösung schickt (z.B. Smartphone-Qualität) kann sich schon im ersten Heimspiel am Samstag (13 Uhr, nur bei Sky) gegen Jahn Regensburg durch sein Konterfei vertreten lassen. Für Dauerkarteninhaber ist das Angebot gratis, alle anderen Fans sind für 19,16 Euro dabei.

Wer auf eine Rückvergütung seiner Dauerkarte nicht verzichten, sich aber auch nicht mit einem "Pappkameraden" vertreten lassen möchte, hat die Möglichkeit, einen Gutschein im Fanshop im Restwert der Dauerkarte einzulösen.

Der Gutschein wird per Post zugesandt und ist bis 31. Dezember 2021 einlösbar. Er kann auch mit dem Kauf einer Dauerkarte für die kommende Saison verrechnet werden. Alle Infos dazu auf der Homepage www.svs1916.de.

Der SV Sandhausen bittet alle Dauerkarteninhaber, sich bis 31. Mai zu melden und eine Variante zu wählen. Bei ausbleibender Kontaktaufnahme gehe man dankenswerterweise davon aus, dass der Verein mit dem Restwert der Dauerkarte unterstützt werden soll, hieß es.

Bei Fragen kann man sich auch per Mail direkt an den SV Sandhausen wenden: ticketing@svs1916.de