Sandhausen. (dpa-lsw) Ex-Profi Frank Löning wird in der kommenden Saison die U23-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen trainieren. Der 37-Jährige startet mit seinem neuen Team am Montag in die Vorbereitung auf die Oberliga-Spielzeit, wie der SVS am Freitag mitteilte.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte schon am 14. Mai berichtet, dass der ehemalige Fan-Beauftragte Trainer werden soll.

«Als ehemaliger SVS-Spieler wird er als ein ideales Bindeglied zwischen U23 und Lizenzspielerbereich agieren, da er über eine enorme Erfahrung verfügt», sagte Sandhausens Cheftrainer Uwe Koschinat über Löning. Der frühere Stürmer hatte von 2010 bis 2014 für Sandhausen gespielt.