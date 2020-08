Von Claus Weber

Sandhausen. Diego Contento ist der bislang prominenteste Neuzugang in der 104-jährigen Geschichte des SV Sandhausen. Der 30-jährige Linksverteidiger bestritt 49 Erstliga-Spiele für den FC Bayern, gewann mit den Münchnern die Champions League und drei deutsche Meisterschaften. 2014 wechselte er für vier Jahre zu Girondins Bordeaux, kehrte 2018 zurück in die Bundesliga, bestritt für Fortuna Düsseldorf nach einem Kreuzbandriss allerdings nur ein Pflichtspiel. Die RNZ sprach mit Contento über seine Ankunft in Sandhausen, die schwere Zeit in Düsseldorf und die neue Rolle, die er am Hardtwald übernehmen soll.

Diego Contento, seit einem Monat sind Sie beim SV Sandhausen unter Vertrag, seit eineinhalb Wochen im Training. Wie gefällt es Ihnen?

Es gefällt mir richtig gut, ich wurde von Trainer, Mannschaft und Verein sehr gut aufgenommen. Ich freue mich riesig auf die neue Saison.

Warum ausgerechnet Sandhausen?

Ich habe sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen geführt, sie haben mir große Wertschätzung entgegengebracht.

Welche Rolle spielte Trainer Uwe Koschinat bei Ihrer Verpflichtung?

Eine große Rolle, ich schätze ihn sehr. Er hat mich überzeugt und mir genau gesagt, was er von mir erwartet.

Was ist das konkret?

Uwe Koschinat weiß, dass ich durch meine Erfahrung und meinen Charakter der Mannschaft helfen kann. Ich bin ein Kämpfer.

Mit Dennis Diekmeier fand vor eineinhalb Jahren schon einmal ein namhafter Fußballer am Hardtwald eine neue Heimat und ein neues Glück. Hat Sie sein Beispiel beeinflusst?

Ich habe das verfolgt. Er ist ein gutes Beispiel und spielt hier sehr guten Fußball. Das ist auch mein Ziel. Es geht aber weniger um mich, sondern darum, dass ich der Mannschaft helfen kann.

In den letzten zwei Jahren konnten Sie nur ein Pflichtspiel für Düsseldorf bestreiten. Wie haben Sie die Zeit erlebt?

Ich habe mich gleich am Anfang verletzt. Das war schlimm, aber es gehört leider zum Fußball dazu. Später war es sehr schwierig, zurück in die Mannschaft zu finden. Die Chancen dazu waren nicht wirklich da.

Hätten Sie sich in Düsseldorf mehr Unterstützung, mehr Vertrauen, mehr Wertschätzung gewünscht?

Ich möchte dieses Kapitel abschließen. Ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne.

Wie fit fühlen Sie sich?

Ich fühle mich richtig gut. Habe mich bislang richtig gut vorbereiten können.

Freunde sagen, Sie seien ein lebensfroher Mensch. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Das stimmt. Ich bin ein lustiger Mensch, das sagt schon mein Nachname. Contento heißt auf Deutsch glücklich, fröhlich. Ich kann aber auch ernst sein und hart arbeiten, wenn es darauf ankommt.

Wie wollen Sie Ihre Rolle als linker Außenverteidiger interpretieren, wo sehen Sie Ihre Stärken?

Als Defensivspieler muss ich natürlich erst einmal verteidigen. Das ist das Wichtigste. Meine Stärke ist meine Aggressivität in den Zweikämpfen. Aber der Fußball ist heute anders als früher. Wenn es schnell nach vorne geht, bin ich dabei.

Wie ist Ihr erster Eindruck vom neuen Arbeitgeber und von der Mannschaft?

Ich finde das alles sehr positiv hier. Die Menschen, die hier arbeiten, sind nett und fröhlich. Dieses Umfeld habe ich gebraucht. Ich habe das Gefühl, in Sandhausen stehen Mannschaft und Verein zusammen.

Was trauen Sie dem SV Sandhausen in der neuen Saison zu?

Ich bin erst seit eineinhalb Wochen im Training. Aber ich muss sagen: Ich traue uns viel zu. Hier wird guter Fußball mit viel Pressing gespielt. Ich freue mich auf eine gute Saison.